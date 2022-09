"Un ridículo mundial", dice Vilda, que no convoca a Paredes ni Hermoso

El seleccionador español femenino Jorge Vilda, que mantiene un pulso con gran parte de sus jugadoras, calificó de "ridículo mundial" la renuncia de 15 de ellas, fuera este viernes de su convocatoria para dos amistosos, así como las capitanas Irene Paredes y Jenni Hermoso.

España, clasificada para el Mundial del próximo año en Australia y Nueva Zelanda, jugará contra Suecia el 7 octubre y ante Estados Unidos cuatro días más tarde.

Hace una semana, una quincena de jugadoras envió un correo electrónico presentando su renuncia al equipo nacional.

"Estoy profundamente dolido, es una situación injusta y no nos la merecemos. El dolor mayor que siento es por todo lo que nos ha costado llegar aquí y que por intereses se haya montado todo este jaleo. No es bueno para nadie, es un ridículo a nivel mundial", declaró Vilda en rueda de prensa tras ofrecer la lista.

En sus correos las jugadoras "manifiestan que la actual situación generada les afecta 'de forma importante' en su 'estado emocional' y en su 'salud' y que, 'mientras no se revierta', renuncian a la selección nacional de España", señaló la Federación Española (RFEF) en un comunicado.

"No sé lo que demandan, tengo un poco de confusión y de desazón. Me gustaría que me hubieran hablado con claridad y estoy seguro de que no estaríamos en esta situación", señaló Vilda al respecto.

Según los medios españoles, las jugadoras que enviaron el email son Patri Guijarro, Ainhoa Moraza, Lucía García, Leila Ouahabi, Mapi León, Claudia Pina, Laia Aleixandri, Ona Batlle, Andrea Pereira, Aitana Bonmatí, Sandra Paños, Amaiur Sarriegi, Lola Gallardo, Nerea Eizaguirre y Mariona Caldentey. Todas están fuera de la convocatoria de este viernes.

La renuncia de estas futbolistas llegó después de que en la última convocatoria de septiembre, las capitanas Irene Paredes, Patri Guijarro y Jenni Hermoso explicaran a los responsables de la federación que no estaban de acuerdo con los métodos de Vilda.

Irene Paredes compareció ante los medios y explicó que sienten un "malestar general" con Vilda, aunque negó que hubieran pedido su dimisión.

Otra capitana de la Roja, la dos veces Balón de Oro, Alexia Putellas, que se encuentra de baja tras ser operada del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda a mediados de julio, también ha mostrado públicamente su apoyo a las jugadoras que piden cambios.

La lista de Vilda para los duelos de octubre tiene seis posibles debutantes; Enith Salón, Ana Tejada, Nuria Rábano, María Méndez, Ane Azkona y Salma Paralluelo, de la que el Barcelona anunció que tenía molestias en el muslo izquierdo justo antes de ser convocada.

"Tengo fuerza para crear un nuevo equipo, para crear una selección de la que todos estemos orgullosos y para competir. Ahora vendrán las exigencias de los resultados y tenemos que dar tiempo", señaló sobre su nuevo proyecto.

Vilda fue preguntado por si la ausencia de dos referentes como Paredes y Hermoso, que no mandaron el correo de renuncia, es por cuestiones técnicas. "Solo hablo de las 23 jugadoras de la lista que he dado hoy", dijo.

A menos de un año para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, la RFEF afirmó que las futbolistas que renunciaron "únicamente regresarán en un futuro a la disciplina de la selección si asumen su error y piden perdón".

bur/pm/dam