"Un gran paso adelante para la F1 en China", dice el piloto Zhou Guanyu

"La F1 ya se desarrolló en estos últimos años en China, pero mi llegada, ha supuesto un gran paso adelante", dice Zhou Guanyu, de 22 años, convertido en el primer piloto chino de Fórmula 1, en una entrevista con AFP.

Llegar a la F1 es un "sueño" hecho realidad tras "numerosos sacrificios", explica el piloto de Alfa Romeo en el marco de los entrenamientos de pretemporada en Barcelona.

Pregunta: ¿Ha cumplido su sueño?

Respuesta: "Con 8 años, empecé a correr en karting y con 10 u 11, tuve este sueño viendo varias veces el Gran Premio de China (en el calendario desde 2004). Me dije que quería ser como ellos, pilotar un Fórmula 1. Era más un sueño que un objetivo porque entonces lo veía muy lejano".

P: Siendo chino, ¿cómo hace uno para ser piloto de alto nivel?

R: "Me fui de China. Pasé tres o cuatro años participando en carreras en casa. Después, cuando has ganado prácticamente en todas las categorías de tu país, la única forma de avanzar es ir a Europa. Europa y el Reino Unido son la cuna del automovilismo. El nivel de los pilotos es mucho más alto, los equipos más profesionales. Es importante ir, correr contra los mejores, ya que puedes ser varias veces campeón en tu casa, pero eso no te convierte en un piloto de F1. Si no compites con pilotos europeos, no vas a progresar".

P: Hubo dos pilotos chinos de reserva en F1 pero usted es el primer titular, desde el principio en un Gran Premio, el 20 de marzo en Baréin. ¿Por qué no ha ocurrido antes?

R: "Es muy difícil para nosotros ir a Europa. Y una vez allí, todavía eres un niño, pero pasas ahí la mayor parte de tu vida. Es muy difícil porque la cultura es muy diferente. Después hay muchos chinos que han ido subiendo escalones, en Fórmula 3, Fórmula 2, pero para estar en Fórmula 1 tienes que mostrar tu potencial en cada categoría. Es difícil encontrar el buen camino, hacer sacrificios. He sacrificado muchas cosas para ser mejor piloto. Después, empezando a ganar campeonatos inferiores es donde sentí realmente que podía alcanzar mi sueño. Pero el nivel de los pilotos es tan alto y las plazas tan limitadas. Lo que tenía que hacer era acabar en el Top 3 en F2, para tener oportunidades".

P: ¿Cree que su presencia va a servir a desarrollar la F1 en China?

R: "La F1 ya estaba en pleno crecimiento estos últimos años sin que estuviera yo, pero mi llegada ha supuesto un enorme paso adelante. En el futuro, espero que habrá más gente que la vea y no sólo los aficionados al automovilismo".

P. ¿Tiene muchos fans?

R: "Sí. Los primeros empezaron a seguirme desde las categorías inferiores. De algunos conozco sus nombres, sus alias en las redes. Y hay muchos nuevos aficionados desde que firmé un contrato en la F1. Creo que habrá mucha gente que verá estas carreras en casa esta temporada. Y, por mi parte, espero correr delante de ellos algún día (el GP de Shanghái, anulado por la pandemia desde 2020, volverá en 2023). El ambiente será increíble. En mi vida, nunca he corrido realmente en casa. Y, sin embargo, hay que aficionados que vienen a apoyarme, que corean mi nombre en chino en Europa. Es una sensación especial".

P: ¿Tenía un ídolo?

R: "Fernando Alonso. Era mi ídolo cuando era muy joven antes de que abandonara la F1 durante dos años (2019, 2020). Es por eso que tenía su bandera, con los colores de su coche Renault entonces, porque me gustaba mucho, lo admiraba (una foto de Zhou de niño en internet da fe). El año pasado, pasé mucho tiempo con él (como miembro del filial de pilotos Alpine, la escudería del español, NDLR). Fue muy agradable y bastante difícil de imaginar".

