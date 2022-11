Un emirato árabe y un autor rumano homenajeados en Feria del Libro de Guadalajara

En plena Copa del Mundo de Qatar, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) en México, la más grande del mundo hispano, homenajea a otro emirato del Golfo Pérsico, así como a un escritor rumano, Mircea Cartarescu.

Después de Perú el año pasado, Sharjah, la tercera ciudad más grande de Emiratos Árabes Unidos detrás de Abu Dhabi y Dubai, está en la pantalla de la FIL desde este sábado hasta el domingo 4 de diciembre.

Gran mercado de compraventa de derechos, la FIL entregó este sábado su principal premio al poeta rumano Mircea Cartarescu, "un escritor polifacético, que encaja en la literatura mundial atrayendo a sus lectores de todo el mundo desde aspectos oníricos y existenciales", según consideró.

Al recibir el galardón dotado con 150.000 dólares, el escritor lamentó en su discurso la aparente pérdida de interés de la humanidad en la poesía.

"Solo la encontramos en las librerías si tenemos la paciencia de llegar hasta las últimas filas de las estanterías. Los poetas no tienen ya estatuas, como en el siglo XIX, ni reputación, como en el siglo XX. Obsesionadas por las ventas y la rentabilidad, las editoriales huyen de la poesía como alma que lleva el diablo", expresó.

"Revolucionaria, profética y ubicua como el aire, la poesía ha iluminado también toda mi vida. No he sido nunca otra cosa que poeta. Incluso mis novelas son, de hecho, poemas. He escrito siempre poesía como una forma de libertad, de solidaridad, de empatía para con todos los hombres", añadió.

La feria servirá para concretar proyectos editoriales de Sharjah.

"Estamos invirtiendo en una transferencia de nuestra literatura a la literatura en español. Es más importante que el dinero", dijo Ahmed Al Ameri, director de la Autoridad del Libro de Sharjah.

Entre los embajadores literarios de Sharjah, la FIL presenta a Al Ameemi, "crítico, poeta, investigador y narrador", algunos de cuyos poemas han sido traducidos al inglés.

En la FIL se rendirán igualmente homenajes a las literaturas de Noruega, Italia, Israel, Quebec, Cataluña y Galicia. Francia estará representada entre otros por Mohamed Mbougar Sarr, Premio Goncourt 2021 por "La memoria más secreta de los hombres".

