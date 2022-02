"Un año, una noche": el cine enfrenta los atentados de noviembre de 2015 en París

"Un año, una noche", la película española que cuenta el ataque yihadista contra la sala de fiestas del Bataclán en París en noviembre de 2015, se estrenó este lunes en la Berlinale, mientras que Francia revive el trauma a través del juicio.

El director español Isaki Lacuesta, ganador de dos Conchas de Oro en San Sebastián, narra el peor episodio de aquel atentado terrorista múltiple.

De los 130 muertos que causaron los ataques en la noche del 13 de noviembre de 2015 en París, 90 cayeron bajo las balas de tres terroristas en el Bataclán, una sala de conciertos.

La película compite por el Oso de Oro, que será anunciado el miércoles.

El argentino Nahuel Pérez (35 años) y la francesa Noémie Merlant (33 años) interpretan a una pareja que sobrevive a la tragedia, Ramón y Céline.

Ambos salen marcados por el suceso. Pero su reacción será diferente, y eso obligará a replantearse sus vidas y su relación mutua.

"Un año, una noche" está basado en el relato de Ramón González, un superviviente español de los hechos.

Su libro, "Paz, amor y death metal" salió publicado en España en 2018. En él cuenta cómo decidió abandonar su trabajo de ingeniero, reconstruir su vida tras la experiencia.

Mientras que Céline decide obstinadamente no contar nada a nadie y seguir adelante con su trabajo.

Otro español, Ramón Campos, productor de cine, se hallaba también en París esa noche fatídica, con su familia. Cuando llegaron las noticias de los ataques, tuvo que volver rápidamente al hotel con su familia.

"Al día siguiente me fui a caminar a solo por la la ciudad, y me sobrecogió el silencio, las miradas de desconfianza entre la gente que había en París. Y desde entonces me quedé obsesionado", explicó este lunes en rueda de prensa en Berlín.

"El título creo que describe lo que buscábamos con la película: cómo [Ramón y Celine] intentan aprender a vivir de nuevo y sobre todo cómo intentan no renunciar al rock and roll, al amor, a las experiencias colectivas", indicó por su parte Isaki Lacuesta.

Y al mismo tiempo, la película apuesta por reconstruir lo que sucedió dentro de la sala, centrándose exclusivamente en las víctimas.

La cámara muestra los disparos, los gritos, el pánico, en un ejercicio delicado de testimonio y ficción para el que contaron con la colaboración, durante el rodaje, de las propias víctimas.

"Nos llegamos a plantear no mostrar nada del atentado, y sentimos que eso habría sido traicionar a las personas que estaban allí. La típica coartada de cine de autor, en la que dejas fuera de campo lo que te da miedo mostrar", explicó Lacuesta.

"Siempre es difícil ponerse en la piel de alguien que vivió algo real. Uno nunca sabe si (la actuación) está muy sobredimensionada", explicó Nahuel Pérez, un actor nacido en Buenos Aires que ha labrado buena parte de su trayectoria profesional en Francia.

Noémie Merlant también se hallaba en la capital francesa aquel 13 de noviembre, una noche que recuerda "con horror, como todos los parisinos".

Su personaje se escuda en el trabajo que tenía antes del concierto, de trabajadora en un centro de acogida para jóvenes con problemas.

"Ella lo niega todo, vive para los demás", explicó a la prensa.

"Hay gente que necesita hablar, de compartir para avanzar en la vida, otros que no quieren... No hay respuestas" reconoció.

Pero "pienso que es muy importante que se hagan películas", añadió.

El principal acusado por los ataques, Salah Abdeslam, francés de 32 años, el único directamente implicado que aún está en vida, negó la semana pasada cualquier responsabilidad en los hechos.

"Yo no maté a nadie y no herí a nadie", aseguró ante el tribunal que lo juzga.

