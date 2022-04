Un adelanto de "Avatar 2" y anticipos de Disney y Universal brillaron en CinemaCon

El cineasta James Cameron aseguró que su esperada secuela de "Avatar", la película más taquillera de todos los tiempos, "llevaría al límite lo que el cine puede hacer", mientras Disney y Universal presentaron un primer vistazo de sus próximas películas este miércoles en en Las Vegas.

Asistentes a la convención de la industria del cine CinemaCon fueron invitados a ponerse lentes 3D y regresar a Pandora, en las primeras imágenes de lo que será "Avatar: The Way of Water", que muestran a personajes Na'vi nadando bajo los océanos del planeta y surcando los cielos.

La película, que será estrenada en diciembre, es la primera de cuatro secuelas basadas en la original, que recaudó 2.800 millones de dólares en 2009.

"Les aseguro que valió la pena la espera", dijo el jefe de distribución de Disney, Tony Chambers.

Cameron prometió enormes avances tecnológicos en comparación con la original, cuyos principales personajes, Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana), ahora tienen una familia.

Para reencontrarse con el público tras 13 años de su estreno, que incorporó en su momento la exitosa tecnología 3D en las salas, la primera versión de "Avatar" volverá a los teatros en septiembre.

El jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, abrió la presentación de Disney y anticipó a los asistentes que está en marcha el plan para "la próxima década" de películas de superhéroes.

Dentro de las películas que vienen está "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura", que se estrena la próxima semana, y dos películas más de Marvel este año: las secuelas de "Thor" y "Pantera Negra".

Además, Pixar dio un abrebocas de 30 minutos de lo que será "Lightyear", la historia propia del astronauta de "Toy Story" que se estrenará en junio y para la que Chris Evans prestará su voz.

Luego, Universal reveló imágenes de "Jurassic World: Dominion", que llegará a los cines en junio.

El comediante Billy Eichner presentó "Bros", la "primera comedia romántica gay que hace un estudio importante". Al hacerlo bromeó al decir que "solo tomó un siglo".

El turno después fue para la actriz británica Carey Mulligan, que anunció "She Said", película que se estrenará en noviembre y que está basada en la historia real de los periodistas que investigaron escándalos de agresiones sexuales en Hollywood que terminaron con la caída de Harvey Weinstein.

