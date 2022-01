UE no seguirá por ahora gesto de EEUU de retirar familias de Ucrania (Borrell)

El responsable de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo este lunes que el bloque prefería no "dramatizar" y no seguirá por ahora la decisión de EEUU de retirar de Ucrania a los familiares de sus diplomáticos.

"No vamos a hacer lo mismo porque no conocemos ninguna razón específica (...) No creo que debamos dramatizar", dijo Borrell, antes de una reunión de cancilleres europeos, que escuchará los argumentos del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.

No obstante, Borrell apuntó que tal vez durante la jornada, Blinken presente las razones que llevaron a Washington a adoptar esta decisión.

"Puede ser que el secretario Blinken tenga más información y la comparta con nosotros", dijo.

El domingo, Estados Unidos pidió la retirada de las familias de sus diplomáticos en Ucrania ante lo que denominó "la amenaza persistente de una operación militar rusa".

Al mismo tiempo, apuntó que los ciudadanos estadounidenses que residan en Ucrania "deberían considerar ahora" dejar el país en los vuelos comerciales disponibles u otros medios de transporte.

Los cancilleres europeos mantendrán este lunes una reunión en Bruselas en la que Blinken participará vía videoconferencia.

La tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania es el punto central de la agenda de esta reunión, que también deberá mencionar la situación en Malí y en Siria.

ahg/bl