Ucraniana Tsurenko se retira de Indian Wells debido a un ataque de pánico

La ucraniana Lesia Tsurenko dijo este lunes que su sorpresivo retiro del torneo de Indian Wells (California) se debió a un ataque de pánico poco antes de enfrentarse a la campeona del Abierto de Australia, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

"El motivo de la negativa fue un ataque de pánico", manifestó Tsurenko sobre su no presentación al partido de tercera ronda.

"Oficialmente, se escribirá como 'motivos personales', pero en realidad fueron problemas respiratorios y, se podría decir, histeria".

Tsurenko señaló al portal Big Tennis of Ukraine (BTU) que el ataque lo sufrió días después de mantener una conversación con el director ejecutivo de la WTA, Steve Simon, que la dejó "conmocionada", en la que discutieron las tensiones en curso en el juego como resultado de la invasión rusa a su país.

Más de un año después de que Rusia, respaldada por su aliada Bielorrusia, invadiera Ucrania en febrero de 2022, el tenis continúa lidiando con los efectos de la guerra en el deporte.

Tanto la WTA como la ATP prohíben a los jugadores rusos y bielorrusos competir bajo sus banderas nacionales, pero los ucranianos aún pueden enfrentarse a ellos en los torneos.

A principios de este mes, la prensa británica informó que la prohibición impuesta por Wimbledon a los jugadores rusos y bielorrusos el año pasado probablemente se levantaría para el torneo de este año.

"Hace unos días, tuve una conversación con nuestro CEO de la WTA, Steve Simon, y me impactó lo que escuché", dijo Tsurenko a BTU.

"Me dijo que él mismo no apoya la guerra, pero que si los jugadores de Rusia y Bielorrusia la apoyan es su opinión, y que la opinión de otras personas no debería molestarme".

Tsurenko añadió que la conversación había hecho que ella y otras jugadoras ucranianas cuestionaran la posición de Simon y pidieran una conferencia telefónica con la junta directiva de la WTA para "plantear cómo una persona como Steve Simon puede liderar la WTA y qué debemos hacer al respecto".

La WTA respondió este lunes a Tsurenko con un comunicado.

"En primer lugar, reconocemos las emociones que Lesia y todos nuestros atletas ucranianos tienen y continúan manejando durante este período de tiempo tan difícil", dijo la organización del tenis femenino.

"Estamos siendo testigos de una guerra horrible en curso que continúa trayendo circunstancias imprevistas con consecuencias de gran alcance que están afectando al mundo, así como al Tour de la WTA y a sus miembros".

"La WTA ha reflejado constantemente nuestro pleno apoyo a Ucrania y condena enérgicamente las acciones que ha llevado a cabo el gobierno ruso. Con esto, se mantiene un principio fundamental de la WTA, que es garantizar que los atletas individuales puedan participar en eventos de tenis profesional en función del mérito y sin ningún tipo de discriminación, y no penalizados debido a las decisiones tomadas por los gobiernos de sus países".

