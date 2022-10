Ucrania no se siente "intimidada" por los bombardeos rusos, afirma Zelenski

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró el lunes que su país no se siente "intimidado" por los bombardeos realizados por Rusia, que afectaron importantes infraestructuras energéticas y causaron al menos once muertos.

"Ucrania no puede ser intimidada. No puede serlo, porque está unida. A Ucrania no se le puede parar", declaró Zelenski en un video difundido en las redes sociales, en el que prometió combates "aun más dolorosos" para las tropas rusas en el frente.

