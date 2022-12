"Tuvimos situaciones para ampliar la diferencia", cree Scaloni

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, se consideró "satisfecho" por la clasificación a cuartos del Mundial de Catar este sábado tras ganar 2-1 a Australia, aunque dijo que "tuvimos situaciones para ampliar la diferencia".

"Estamos satisfechos, sobre todo porque el partido de hoy fue muy difícil, hacen una presión asfixiante, estaban más enteros que nosotros. Nos costó el primer tiempo, después creo que mejoramos", dijo Scaloni en rueda de prensa tras el encuentro.

"Corregimos algunas cosas, el equipo no mereció sufrir esos últimos minutos porque tuvimos situaciones para ampliar la diferencia, creo que hicimos un partido típico de un mundial", añadió.

"Hoy encontramos un rival muy difícil, esto está bueno para que todos el mundo entienda que la dificultad es máxima", afirmó el DT argentino.

Scaloni se quejó de la intensa serie de cuatro partidos en once días en este atípico Mundial.

"En los últimos minutos físicamente estábamos justos. El partido fue a menos de 72 horas (del encuentro contra Polonia) y jugando a 10 de la noche, que nos vamos a dormir tarde, pero ya está, zanjado el tema", afirmó Scaloni.

El festejo con el público "es una inyección de moral única, me gustaría que todo el mundo pudiera vivir lo que siente un jugador cuando ve a esa gente, mejor que eso no hay nada para plasmar todo en la cancha. En eso se resume los cuatro partidos en once días y dar ese cachito mas que siempre tenés", afirmó.

El seleccionador argentino confió en poder contar con Ángel di María para el partido de cuartos contra Países Bajos el 9 de diciembre.

"Hoy no estaba en condiciones de jugar Ángel. Esperemos que con el correr de los días pueda mejorar y llegar al partido", dijo Scaloni, que se deshizo en elogios hacia su homólogo de la Orange, Louis Van Gaal.

"Yo estaba en el Deportivo de La Coruña cuando él entrenaba al Barcelona y ya era una eminencia, es un orgullo enfrentarlo, todo el mundo sabe lo que ha hecho por el fútbol", dijo Scaloni.

Países Bajos "es una selección que tiene las cosas muy claras, a lo mejor no brilla como otros equipos holandeses anteriores, pero tienen las cosas muy claras. Va a ser un partido lindo con dos selecciones históricas. Una quedará fuera, ojalá que pasemos nosotros", concluyó.

