"Tú te vas del Athletic, pero el Athletic no se va de ti", dice Herrera en su regreso a San Mamés

El centrocampista español Ander Herrera, de regreso al Athletic Club en calidad de cedido por el París SG, afirmó este domingo en su presentación en San Mamés que "tú te vas del Athletic, pero el Athletic no se va de ti".

"Tú te vas del Athletic, pero el Athletic no se va de ti, yo no soy 'athletictzale' de cuna, pero el Athletic te marca, deja un poso en ti que es complicado de igualar en otros lugares", expresó Herrera, que desde su marcha de su primera etapa del club rojiblanco en 2014 militó en el Manchester United y en el París SG.

Herrera, que acaba de cumplir 33 años, jugó en el Athletic de 2011 a 2014.

Tras su paso por la Premier, Herrera firmó por el PSG en 2019, con el que disputó 95 encuentros y ganó dos veces la Ligue 1 (2020 y 2022), otras dos la Copa de Francia (2020 y 2021), además de ser subcampeón de la Liga de Campeones en 2020.

"He visto el 80 o el 90% de los partidos del Athletic desde que me fui, a veces en casa me echan la bronca por dedicar demasiado tiempo a ver fútbol y a ver partidos de mis exequipos", confesó el jugador formado en la cantera del Real Zaragoza.

Herrera, que se entrenaba apartado del grupo principal del PSG junto al resto de descartados por el club francés, no quiso profundizar en su situación de las últimas semanas en París: "Permíteme que no entre en detalles de lo que pasó con el PSG. Prefiero centrarme en que estoy aquí ahora, tengo unas ganas locas de empezar esta tarde con los compañeros y con Ernesto, en que estoy a disposición del míster, en empezar esta segunda etapa aquí con un Lezama impresionante, con un San Mamés terminado".

"Por mi forma de comportarme, con todos los entrenadores, con cada 'staff', me sorprendió porque yo siempre en mi carrera he antepuesto los intereses del club a los personales y creo que las cosas se pueden tratar de otra manera", indicó el jugador, aunque no mostró rencor hacia el club parisino: "El recuerdo que voy a tener siempre de París es el de un club elegante, de un club que me ha tratado fenomenal, de una afición que me ha mostrado siempre su cariño, y unos compañeros irrepetibles".

Herrera fue presentado primero sobre el césped de San Mamés y después ofreció una conferencia de prensa junto al presidente del club Jon Uriarte, quien valoró el refuerzo a nivel deportivo que supone Ander Herrera. "Pensamos que la incorporación de Ander va a ser útil para conseguir los objetivos", afirmó Uriarte, quien días atrás se había fijado la clasificación para competiciones europeas como el objetivo de la temporada.

bur/iga