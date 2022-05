Tsitsipas, finalista en París en 2021, eliminado por el joven danés Rune

El joven danés Holger Rune, 19 años y N.40 de la ATP, eliminó al vigente subcampeón de Roland Garros, el griego Stefanos Tsitsipas (N.4), al que derrotó por 7-5, 3-6, 6-3 y 6-4, este lunes en partido de octavos de final del torneo parisino.

Rune, al que muchos comparan por su edad y su espectacular tenis con el español Carlos Alcaraz (N.6), acribilló a Tsitsipas con 54 golpes ganadores y le desesperó con 32 dejadas para citarse en cuartos con otro jugador nórdico, el noruego Casper Ruud (N.8).

Rune alcanza los cuartos de final de Roland Garros, algo que no conseguía un tenista danés desde 1925. Y un jugador de esta nacionalidad no alcanzaba los cuartos en un Grand Slam desde que lo hiciera Jan Leschly en el US Open de 1967.

Numéricamente, el partido fue más parejo de lo que el marcador pudiera indicar, pero sin duda, en lo que el joven prodigio danés se mostró mucho mejor fue a la hora de jugar los puntos determinantes, en los que siempre se sacaba un golpe más que Tsitsipas, le superaba con un derechazo o con una de las múltiples dejadas que volvieron loco al griego.

Por ejemplo, después de que Tistsipas desaprovechase tres bolas de 'break' en el octavo juego del primer set, Rune consumó su oportunidad en el 11º juego con un derechazo cruzado para superar la subida a la red de Tsitsipas.

El N.4 del mundo mejoró mucho su servicio en el segundo set, lo que le permitió igualar el partido tras romper el saque de Rune en el octavo juego con el único 'break point' que tuvo en esa manga (3-6).

Pero Tsitsipas se vio impotente ante el descaro de Rune. El griego bajó su bajó su eficacia con su servicio, pero aún así solo concedió una bola de 'break'... que por supuesto Rune no desaprovechó para ponerse 2-1 arriba (6-3).

El finalista en París el año pasado parecía condenado cuando se vio 5-2 abajo en el cuarto set, pero tiró de experiencia y tuvo tres bolas para poner el iguales 5-5.

La primera, Rune la solventó con el enésimo derechazo ganador y las otras con dos servicios a los que Tsitsipas no pudo responder.

La Philippe Chatrier puede haber vivido este lunes el nacimiento de una estrella.

