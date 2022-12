Trump pone en apuros a sus seguidores con sus cromos digitales

Son como los de béisbol pero "más emocionantes" y cuestan 99 dólares cada uno, dijo Donald Trump al presentar este jueves unos cromos digitales coleccionables que ponen en un aprieto a sus simpatizantes debido a que aparece caracterizado como vaquero, astronauta o superhéroe.

El miércoles, el impredecible expresidente republicano publicó un mensaje enigmático: "Estados Unidos necesita un superhéroe. Mañana haré un ANUNCIO IMPORTANTE".

La prensa comenzó a especular: ¿iba a revelar a quién elegirá como vicepresidente para impulsar su campaña para las presidenciales de 2024?

Nada más lejos de la realidad. En un mensaje en su red Truth Social dio a conocer una colección de "cromos digitales de Donald Trump", siguiendo el modelo de los que causan furor entre los aficionados al deporte pero en versión "NFT" (token no fungible, los certificados que garantizan la propiedad sobre un objeto digital).

Son como "obras de arte realmente increíbles relacionadas con mi vida y mi carrera. Ha sido muy emocionante", afirmó el millonario republicano.

En una de las imágenes mostradas se le ve caracterizado como un musculoso superhéroe de cómic, vestido de rojo y con capa en un ring de boxeo.

"Compre sus cromos digitales de Trump ahora mismo antes de que se agoten, ¡y se agotarán!", dijo Trump. Y añadió: "Recuerden que se acerca la Navidad y este es un gran regalo de Navidad".

En una página web, el empresario y exestrella de la televisión, cuyos seguidores están acostumbrados a recibir un aluvión de correos electrónicos pidiendo dinero, promete recompensas para algunos compradores: una cena en su residencia de Florida o una hora de golf con él.

En las menciones legales del sitio se lee que esta operación "no es política" y "no tiene nada que ver con una campaña política".

Donald Trump, que se jacta de ser un gran conocedor en marketing, vende el derecho a usar su nombre e imagen.

Como era de esperar, el anuncio deleitó a sus rivales.

Su sobrina Mary Trump, que mantiene una mala relación con él, resumió la sensación general tuiteando: "omfg" ("Oh my fucking God", "Joder, Dios mío) y "wtaf" ("What the actual fuck", "¿Qué cojones es esto?").

Un editorialista del Washington Post, Philip Bump, considera que el expresidente pierde el control y además se embarca en los NFT en un momento en que este mercado está de capa caída.

El presidente Joe Biden, en su cuenta personal de Twitter, parodió a su predecesor promocionando sus propios "ANUNCIOS IMPORTANTES", es decir varios éxitos económicos, diplomáticos y políticos recientes.

En Twitter se palpaba incomodidad en algunas cuentas de tendencia derechista.

Chad Prather, un humorista cuyos comentarios en Twitter retoman las ideas de la derecha radical, comentó: "Tenemos una nación que se va al garete y Donald Trump vende cromos Pokémon. No, gracias".

El anuncio, con consecuencias financieras puramente personales, da la impresión de que Donald Trump no se involucra mucho con una campaña que no despega.

Desde que el pasado 16 de noviembre anunció su candidatura, Trump no ha celebrado ningún mitin importante y ha oscilado entre polémicas y problemas legales.

Hasta hace poco era muy influyente en el Partido Republicano, pero algunos líderes lo acusan públicamente de haber promovido a candidatos demasiado extremistas para las elecciones legislativas de noviembre, en las que los conservadores no propinaron a los demócratas y al presidente Biden la bofetada que se esperaba.

Encuestas recientes muestran que los republicanos prefieren al gobernador de Florida Ron DeSantis, que acaba de ser triunfalmente reelegido, con una personalidad austera y posiciones radicales sobre inmigración y temas sociales.

