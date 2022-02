Tribunal de París se pronunciará en marzo sobre imputación por "violación" de actor Gérard Depardieu

El Tribunal de Apelación de París se pronunciará el 10 de marzo sobre la petición del actor Gérard Depardieu para anular su inculpación por "violación" y "agresión sexual" a la actriz Charlotte Arnould, informó el jueves una fuente judicial a la AFP.

El popular actor, de 73 años, solicitó al tribunal de París que se declare la nulidad de su inculpación por unos hechos que él "rechaza totalmente".

La audiencia sobre el asunto se celebró este jueves y su abogado, Hervé Témime, no quiso comentar el caso.

La demandante, la joven actriz Charlotte Arnould, lo acusó de varias violaciones y agresiones sexuales que tuvieron lugar el 7 y 13 de agosto de 2018 en el domicilio parisino del actor.

Según una fuente próxima al caso, Depardieu es un amigo de la familia de la víctima.

Después de que la fiscalía de París archivara la investigación en junio de 2019, la actriz volvió a presentar denuncia y un juez de instrucción reabrió la investigación en agosto de 2020.

El 16 de diciembre de 2020, un juez de instrucción de París imputó a Depardieu por "violación" y "agresión sexual", dejándolo en libertad sin control judicial.

Charlotte Arnould, reveló su identidad a mediados de diciembre en Twitter.

"Él trabaja mientras yo me dedico a sobrevivir (...) Esta vida se me escapa desde hace tres años y quiero vivir sin negarme a mí misma. Esta declaración puede suponer un gran choque en mi vida, no gano nada, salvo la esperanza de recuperar mi integridad", escribió.

gd/jpa/pa/pb/sag/mb