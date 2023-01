Tres años después del Brexit, el arrepentimiento llega a un pueblo inglés

Los habitantes de Grays, 30 km al este de Londres, votaron masivamente a favor del Brexit. Pero tres años después de la salida británica de la Unión Europea, con el país sumido en una profunda crisis social, algunos expresan su pesar.

"Voté por el Brexit pero me arrepiento", reconoce Maria Yvars, psicoterapeuta de 42 años, que dice sentirse engañada por los políticos. "No nos dieron todos los datos (...) nos vendieron algo que no existía", lamenta.

"Ahora este país es como un barco sin capitán", afirma. En 2022, el país tuvo tres primeros ministros.

En la circunscripción de Thurrock, donde Grays es la mayor ciudad con unos 75.000 habitantes, 72,3% de votantes lo hizo a favor del Brexit en el referéndum de 2016. Esto la convierte en la cuarta de las 382 del país que más votó por abandonar la Unión Europea (UE).

El político eurófobo y populista Nigel Farage no se equivocaba: fue en Thurrock donde dio a conocer su manifiesto antieuropeo en abril de 2015.

Esta es una antigua zona industrial del estuario del Támesis que ha atraído a muchos emigrantes de Europa del Este. La circunscripción abarca la ciudad de Tilbury, uno de los principales puertos de contenedores del país.

En 2017, los partidarios del Brexit entrevistados allí por la AFP no expresaban ningún arrepentimiento.

Pero es es una región que sufre desde hace años y la actual crisis, con una inflación superior al 10%, solo empeora las cosas: tras una serie de inversiones desastrosas, el concejo municipal de Thurrock se declaró en bancarrota en diciembre.

"Sí, voté por el Brexit y lamento haberlo hecho", dice una mujer de unos 50 años que quiere mantener el anonimato. "Miren el país, es un desastre ¿no?", agrega. Y asegura que la mayoría de sus conocidos se arrepienten como ella.

También Yvars asegura que sus allegados, que antes presumían de haber votado por el Brexit, ahora están "avergonzados".

Según una encuesta de YouGov publicada en noviembre, el apoyo a la salida de la UE nunca ha sido tan bajo. Menos de un tercio de los británicos piensa que fue una buena decisión. Uno de cada cinco de los que votó a favor ha cambiado de opinión.

En Grays, la mayoría de los transeúntes a los que la AFP intentó entrevistar se alejaban en cuanto se pronunciaba la palabra "Brexit", quizá por cansancio. "No me interesa", respondían los más educados.

"¿Qué esperaban los partidarios del Brexit?", lanzó una empleada del NHS, el sistema público de sanidad bajo enorme presión por años de austeridad, partidaria de haber permanecido en el bloque europeo. "¡Hemos perdido la financiación de la UE!".

Salvar el NHS fue una de las promesas del Brexit. "Enviamos a la UE 350 millones de libras por semana. En su lugar, financiemos el NHS", podía leerse en 2016 en los autobuses rojos de la campaña probrexit.

Pero ahora el sistema sanitario está en las últimas y las enfermeras comenzaron en diciembre una huelga nacional sin precedentes en el país.

No todos, sin embargo, se arrepienten de su elección.

Elaine Read, de 73 años, que trabajaba en la finanza en Londres, "probablemente volvería a votar Brexit".

"Voté en contra de la adhesión" a la Comunidad Económica Europea en 1975, afirma. "Somos una isla, somos aislacionistas. Con la UE tenía la impresión de que ya no teníamos el control. Bruselas anuló demasiadas leyes", agrega.

Debido al covid-19 y la guerra de Ucrania, "no hemos llegado a ver los beneficios" de abandonar la UE, afirma, convencida de que la actual "crisis del coste de la vida no se debe al Brexit".

El Reino Unido es el único país del G7 que no recuperó su Producto Interior Bruto (PIB) prepandemia. La agencia estatal de previsión presupuestaria OBR calcula que el Brexit reducirá el tamaño de la economía británica un 4% a largo plazo.

Ray Yates, estibador jubilado de 70 años, reconoce que la situación en Thurrock es "terrible", pero sigue creyendo firmemente en el Brexit. "Sigo apoyando el Brexit, pero llevará tiempo. Al menos 10 años y un nuevo gobierno", considera.

