"Trato de no presionarme", dice el francés Upamecano antes del duelo contra Inglaterra

Con apenas diez internacionalidades con los 'Bleus', el central francés Dayot Upamecano disputará el sábado ante Inglaterra, en los cuartos de final del Mundial de Catar-2022, uno de los partidos más importantes de su carrera, pero el jugador del Bayern Múnich trata de no presionarse.

"Son unos cuartos de final de una Copa del Mundo, ahí es nada. Hablo mucho con el seleccionador y voy a tratar de darlo todo y estar presente... pero trato de no meterme presión", declaró Upamecano este jueves en conferencia de prensa.

Salvo sorpresa en el once que saque Didier Deschamps contra los ingleses, Upamecano (24 años) formará el eje central de la defensa gala, junto a Raphaël Varane.

Upamecano no comenzó con buen pie su andadura con los 'Bleus', cometiendo varios errores groseros en sus primeros partidos, pero la baja por lesión para el Mundial de Prensel Kimpembe le abrieron la puerta de la titularidad y el defensor del Bayern ha aprovechado la ocasión.

"He tenido momentos malos con la selección, pero no me quedo con ellos. Nunca pensé que se había acabado (su carrera internacional). Siempre me dije que iba a volver con más ganas", admitió Upamecano.

El defensor del Bayern también habló de una de las estrellas inglesas, Jude Bellingham, al que conoce muy bien por haberse enfrentado en la Bundesliga contra el Borussia Dortmund.

"Es un talento, un gran jugador y ahora empieza a adquirir mucha experiencia. Va a ser una linda batalla en el centro del campo", aventuró.

Uno de los protagonistas en esa pelea en la medular, aunque no arrancará de inicio como titular, podría ser el centrocampista Youssouf Fofana.

"Somos países vecinos, hay una gran rivalidad. Tienen un gran equipo, en progreso desde hace un tiempo, con individualidades increíbles y será un gran partido a jugar".

Uno de los atractivos del partido será ver cómo los ingleses paran a Kylian Mbappé, una de las estrellas del torneo y máximo goleador con cinco tantos.

"Si él dice que sabe cómo pararlo... hay 19 equipos en Ligue 1 (el campeonato francés) que buscan soluciones", declaró riendo Fofana al ser preguntado por las palabras del defensor inglés Kyle Walker, quien aseguró que sabía como detener al veloz delantero del París SG.

