Tite aboga por un DT brasileño para sucederlo en la 'Seleção'

El entrenador de Brasil, Tite, abogó a favor de que un brasileño lo suceda al mando de la 'Seleção', a la que dejará una vez finalice su participación en la Copa del Mundo de Catar.

"Hago fuerzas para que sea un profesional brasileño. Es mi sentimiento", dijo el técnico, de 61 años, al programa "Bem, amigos!" del canal SporTV, transmitido la noche del lunes.

"De los últimos cinco campeones mundiales sudamericanos (de clubes), cuatro fueron entrenados por brasileños: Tite, Abel (Braga), (Paulo) Autuori y Felipão, el otro fue (el argentino Carlos) Bianchi. Entonces tenemos capacidad y profesionales identificados con la cultura del país", agregó.

Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como Tite, anunció en febrero que dejará la dirección técnica de los pentacampeones del mundo al término del Mundial de Catar, que se disputará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre.

Poco después, en abril, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, dejó la puerta abierta para que un extranjero dirija por primera vez al equipo de Neymar.

Antes, el portugués Jorge Gomes de Lima, "Joreca", conjuntamente con el brasileño Flávio Costa y el argentino Filpo Núñez orientaron fugazmente al 'scratch'.

Joreca y Núñez enfrentaron en amistosos a Uruguay. El primero, en dos ocasiones (victorias 6-1 y 4-0) en 1944; y el segundo, una vez (triunfo 3-0) en 1965, al mando de un Palmeiras que ofició como selección de Brasil en la inauguración del estadio Mineirão de Belo Horizonte.

Tite, que dirige a la 'Canarinha' desde junio de 2016, se abstuvo de opinar sobre un posible reemplazo, un cargo para el han sonado varios nombres en la prensa local, incluido el del catalán Pep Guardiola.

"No me siento cómodo dando un nombre. Hay profesionales que son parecidos con lo que yo pienso sobre el fútbol, pero no voy a dar nombres", apuntó.

Por su parte, el coordinador de la selección brasileña, Juninho Paulista, aseguró en el mismo programa que aún no hay candidatos para tomar las riendas de Brasil, porque la atención está centrada en ganar el hexacampeonato en Catar.

"No tuvimos ninguna conversación en ese sentido", dijo.

Brasil jugará ante Ghana el 23 de septiembre y con Túnez cuatro días después, en los dos últimos amistosos antes del Mundial. Ambos cotejos se realizarán en Francia.

Los pentacampeones tendrán su estreno mundialista el 24 de noviembre contra Serbia. Después chocarán frente a Suiza y Camerún, como parte del Grupo G.

