Tiger Woods resiste en Masters de Augusta tras feroz segunda ronda; Scheffler asalta liderato

La mágica jornada de regreso al golf de Tiger Woods dio paso el viernes a una auténtica batalla para mantenerse en competencia en el Masters de Augusta, donde Scottie Scheffler se hizo con un cómodo liderato en medio del feroz viento que azotó la segunda ronda.

Woods, de 46 años, bajó el viernes del décimo al 19º lugar con una tarjeta de 74 golpes (+2) pero exhibió su carácter para reponerse de un aciago inicio con cuatro bogeys en los primeros cinco hoyos.

El también estadounidense Scottie Scheffler, flamante nuevo número uno del ranking PGA, lució su espectacular momento de forma para lograr la mejor actuación del viernes (67 golpes) y hacerse con el liderato con un acumulado de -8.

En busca de su primer trofeo de Grand Slam, Scheffler cuenta con una distancia de cinco golpes sobre sus más inmediatos perseguidores, igualando la mayor ventaja en la historia del torneo tras los primeros 36 hoyos.

Woods, que se presentó en Augusta dispuesto a pelear por su sexta chaqueta verde, se asomó el viernes peligrosamente al corte (proyectado en +4) pero logró cerrar en +1 y alcanzó el fin de semana en su primer torneo desde el brutal accidente automovilístico de febrero de 2021.

"Tengo una oportunidad de cara al fin de semana", dijo el siempre competitivo Woods. "Espero tener uno de esos momentos en los que se enciende la bombilla y pueda conseguirlo (...) En los últimos nueve hoyos del domingo puede pasar cualquier cosa. Solo tengo que estar ahí".

Tras 508 días fuera de competición, Tiger Woods asombró al mundo del deporte el jueves con una sensacional primera ronda de 71 golpes (-1), entre los escasos 17 jugadores (de 90) que bajaron el par del exigente Augusta National (Georgia).

Después del esfuerzo de recorrer los 6,8 kilómetros del ondulado campo, Woods se topó el viernes con unas condiciones completamente diferentes.

El radiante sol del jueves dio paso a un clima frío y un viento que desquiciaba a los jugadores, con rachas de hasta 40 km/h.

Jugando de nuevo al lado de Woods, el chileno Joaquín Niemann se mantuvo siempre en la parte alta de la tabla pero un doble bogey en el último hoyo le hizo caer hasta el décimo puesto con una tarjeta de 74 golpes (+2) y un acumulado de 143 (-1), siete por debajo de Scheffler.

Tiger comenzó a tener malas sensaciones desde su primer golpe, que envió directo a un búnker camino a cometer su primer bogey.

Con una sonrisa irónica, Woods se asombraba del efecto del viento en sus golpes y acto seguido no pudo evitar una cadena de tres bogeys consecutivos que lo descendían al puesto 40º con un balance de +3.

"Había mucho viento, se arremolinaba por todas partes", señaló Woods. "Tuve un par de ráfagas malas e hice un par de malos swings. Era casi como, '¿Qué más podría salir mal?".

Tiger exhibió entonces su fortaleza mental para frenar la caída y acabar la primera mitad del recorrido con tres hoyos en par y su primer birdie en el octavo.

Entre el hoyo 10 y el 14, Woods pasó por una montaña rusa de tres birdies y dos bogeys y cerró con tres hoyos en par, con signos visibles de fatiga por el esfuerzo.

"No me siento tan bien como me gustaría", reconoció después.

El espíritu ultracompetitivo de Woods le llevó a evitar su primer corte en el Masters desde la primera vez que se enfundó la chaqueta verde en 1997.

El 'Tigre' estará en competencia hasta el final cuando semanas atrás ni siquiera creía posible participar en el primer Grand Slam del año.

El accidente de febrero de 2021, cuando manejaba su todoterreno a casi 140 km/h, le causó múltiples fracturas en la pierna derecha que llevaron a los médicos a considerar la amputación.

A un físico ya maltrecho por una decena de cirugías de espalda y rodilla, el veterano ídolo suma ahora las dificultades con su pierna derecha después de meses sin poder caminar.

Para Woods, el Masters es el escenario más icónico de su legendaria carrera, donde 25 años atrás abrió una nueva era en el golf con el primero de sus 15 títulos de Grand Slam.

Con la mayoría de jugadores sufriendo por el hostil clima, Scottie Scheffler dio un recital con siete birdies y dos bogeys para colocarse líder con una fabulosa tarjeta de 67 golpes (-5) y un acumulado de 136 (-8).

"Estar en esta posición da más confianza", reconoció el estadounidense. "Cuando vi que tomaba el liderato pensé en seguir construyendo porque estaba jugando bien".

A cinco golpes de distancia se sitúa un grupo de cuatro golfistas formado por el japonés Hideki Matsuyama, defensor del título, el irlandés Shane Lowry, el sudafricano Charl Schwartzel y el surcoreano Sungjae Im, líder en la primera jornada.

Scheffler, de 25 años, persigue tanto su primera chaqueta verde como mantenerse en la cima del circuito PGA, de donde desbancó al español Jon Rahm con su victoria en marzo en el WGC Match Play, su tercer trofeo de la temporada.

Rahm, por su parte, tuvo un esperanzador arranque de jornada el viernes después de su frustrante primera ronda (+2) pero sigue lejos de la pelea.

Rahm encadenó dos birdies en los dos primeros hoyos pero después cometió tres bogeys para terminar en 72 golpes en un lejano 23º puesto a 10 golpes de la cabeza.

