Tiafoe y Auger-Aliassime se visten de héroes y el equipo mundial gana la Laver Cup

A la quinta fue la vencida para el equipo mundial, que ganó por primera vez la Laver Cup ante el conjunto europeo, gracias a los dos triunfos del canadiense Felix Auger-Aliassime, uno en dobles y otro en individuales, y a la remontada final de Frances Tiafoe, este domingo en Londres.

Tiafoe, semifinalista del US Open hace un par de semanas, extendió su momento de gloria con una gran remontada ante el griego Stefanos Tsitsipas; 1-6, 7-6 (13/11) y 10-8, certificando el triunfo del resto del mundo sobre Europa por 13-8.

"Felicidades al equipo mundial, gran remontada. Ha sido emotivo por momentos, pero muy grande. No puedo agradecerlo lo suficiente. He disfrutado cada minuto", señaló Roger Federer, que el viernes se despidió del tenis profesional disputando un dobles que perdió con Rafael Nadal, y que prometió viajar a Canadá en 2023 para la próxima edición de la Laver Cup.

En un domingo de gloria para los jugadores dirigidos por John McEnroe, Auger-Aliassime allanó el camino, ganando primero en dobles junto a Jack Sock frente a Matteo Berrettini y Andy Murray, y después ante Novak Djokovic en individuales.

Tiafoe completó el trabajo antes del último duelo programado, entre el noruego Casper Ruud y el estadounidense Taylor Fritz, que finalmente no se jugó.

"Increíble sería un eufemismo, hace mucho tiempo que esperamos esto, a veces fuimos derrotados con dureza y en otras estuvimos cerca... Es un grupo joven de jugadores extraordinarios que han continuado luchando. Estábamos en dificultades, pero los aficionados han estado geniales", resumió McEnroe, que vivió también en primera persona las cuatro derrotas precedentes ante Europa.

En la última jornada de la Laver Cup cada victoria supone tres puntos, a diferencia del sábado, cuando valía dos, y del viernes, que contaba solo uno.

Este singular método de conteo lo ha aprovechado el equipo mundial, con tres victorias consecutivas que provocaron el volteo en el marcador.

En el 02 Arena de Londres la generación de Tiafoe, 24 años, y Auger-Aliassime, de 22, reivindicó su lugar ante un equipo europeo que contaba con las tres grandes leyendas del tenis; Federer y Nadal -que solo jugaron el viernes- y Djokovic.

"Ha sido una de las mejores actuaciones de mi carrera. Había estado cerca varias veces de batir a grandes campeones, por lo que es enorme lograr una victoria así", señaló el canadiense tras su triunfo.

Djokovic, que tras ganar Wimbledon no disputó el US Open por no estar vacunado del covid-19, no perdía desde mayo, cuando cayó en cuartos de Roland Garros contra Nadal. El sábado había debutado en la Laver Cup con dos victorias contundentes.

Con el equipo mundial por delante en el marcador por primera vez en la competición (10-8), llegó el momento de Tiafoe.

Fácil vencedor ante el argentino Diego Schwartzman (6-2, 6-1) en la primera jornada, Tsitsipas parecía seguir entonado, ganando la primera manga por 6-1.

Pero Tiafoe, con un menor porcentaje de primeras bolas, menos saques directos, menos puntos ganados con el primero y el segundo servicio, e incluso sin una bola de rotura en el partido, fue capaz de remontar.

Su potencia, velocidad y toque de bola cuando era necesario sacaron de quicio a Tsitsipas en un tie break interminable en el segundo set (13-11), en el que desaprovechó cuatro bolas de partido.

Tocado en la moral, se inclinó en el super tie-break que define los partidos en este torneo (10-8).

"Es un sentimiento increíble. Nuestro capitán 'Johnny Mac' estaba cansado de perder... Yo decía que era nuestro año, estoy contento de conquistar el trofeo, eso es todo lo que importa", dijo Tiafoe.

pm/mcd