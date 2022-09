Tercera muerte por neumonía de origen desconocido en Argentina

Argentina reportó un tercer fallecido por una neumonía bilateral de origen desconocido en la provincia de Tucumán (noroeste) y se investiga si se trata de la paciente cero del brote, informaron autoridades sanitarias este jueves.

"Se trata de una paciente de 70 años que estaba internada en un sanatorio privado", dijo el ministro de Salud provincial, Luis Medina Ruiz, al informar sobre su fallecimiento en una rueda de prensa.

Entre los contagiados el ministerio de Salud descartó covid, gripe e influenza como causas. Este jueves, el ministro también desestimó que el origen pueda ser el hantavirus o la legionella.

"Estamos estudiando el origen del foco y el nexo epidemiológico, seguimos en proceso de investigación", refirió.

Hasta el miércoles, las autoridades habían reportado seis casos y este jueves dieron cuenta de tres contagios más.

La tercera fallecida era la única entre los contagiados que no pertenecía al personal de salud de la clínica privada de San Miguel de Tucumán (1.300 km al norte de Buenos Aries), donde se reportaron los casos y que ha sido aislado por precaución.

La nueva víctima fatal "había sido intervenida quirúrgicamente por un problema de vesícula y reintervenida dos veces. A partir de allí tuvo un cuadro de infección pulmonar que coincide con la fecha de aparición (de síntomas) de los otros pacientes", dijo el ministro.

"No está muy claro cuál fue el inicio porque todo ronda el 20 de agosto. Nosotros entendemos que es la paciente cero en un principio, pero eso está en estudio", agregó Medina Ruiz.

Las muestras de los seis primeros casos están siendo investigadas por el laboratorio del Instituto Malbrán, el principal referente en el país.

Los tres nuevos casos reportados "son personal de salud del sanatorio que alrededor del 20 y 23 de agosto comenzaron con síntomas, por lo que en principio corresponden al mismo brote y al mismo lugar de contagio", indicó Medina Ruiz.

Se trata de una auxiliar de farmacia que permanece internada con asistencia respiratoria, un enfermero también hospitalizado y otro que se mantiene sin síntomas graves y aislado en su domicilio.

"Hasta ahora no hemos encontrado nada que permita saber cuál fue la causa del brote y por lo tanto, al tratarse de una enfermedad que no sabemos en qué consiste, no sabemos bien la evolución", indicó.

Según reportó, "la mayoría de los pacientes empezó con vómitos, fiebre alta, diarrea y dolor del cuerpo, con una evolución en algunos más compleja".

Los primeros seis infectados habían comenzado con síntomas entre el 18 y el 22 de agosto.

De este primer grupo de contagiados, dos permanecen internados y uno bajo aislamiento domiciliario, indicaron autoridades.

"Lo que tienen en común estos pacientes es el cuadro respiratorio severo con neumonía bilateral y compromiso en imágenes muy parecidas al covid, pero eso está descartado", había expresado el miércoles el ministro Medina Ruiz.

Se investiga si los contagios pudieron darse a través de los caños de agua o en los ductos del aire acondicionado del sanatorio.

