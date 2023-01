Tenista ucraniana "molesta" por video de Djokovic padre con fans prorrusos

La tenista ucraniana Marta Kostyuk se mostró el viernes dolida por la aparición de banderas rusas en el Abierto de Australia y "molesta" con el hecho de que el padre de Novak Djokovic posara junto a aficionados con esos símbolos.

El Abierto de Australia había prohibido la entrada de banderas de Rusia y Bielorrusia a sus instalaciones, pero el miércoles un grupo de asistentes exhibió una bandera con el rostro de Vladimir Putin y camisetas con la letra Z, símbolo de apoyo a la invasión de Ucrania.

En un video publicado en una cuenta prorrusa de Youtube, se vio al padre de Djokovic, Sdrjan, posar con uno de estos aficionados con la bandera de Putin y una camiseta con la letra Z.

"Duele mucho porque había unas reglas específicas, está impreso afuera que no está permitido traer estas banderas", dijo la ucraniana Kostyuk en rueda de prensa tras su derrota en la semifinal de dobles femenino.

"Realmente duele porque estuvieron allí un rato, estuvieron en la cancha, en las gradas. No sé. Simplemente no lo entiendo. Duele mucho y no entiendo cómo esto es posible", agregó la tenista de 20 años, número 61 del ranking WTA.

Preguntada sobre si el padre de Djokovic tenía que ser vetado en el torneo, como pidó el embajador ucraniano en Australia, Kostyuk prefirió no mojarse ante la posible reacción de los seguidores del serbio, a los que definió como "muy agresivos".

"No sé cuáles son las reglas, no sé qué tiene permitido hacer el torneo (...) Pero este tipo de cosas no pueden pasar desapercibidas. No importa quién seas, nadie puede hacerlo. Es muy molesto", expresó.

Pero "no puedo darte una respuesta sobre qué debería hacer el torneo. Primero porque no está en mi poder. Segundo, porque no importa lo que diga, seré odiada el resto de mi vida, especialmente por los seguidores muy agresivos de Novak", agregó.

"Novak tiene unos seguidores muy agresivos porque lo sé y lo he experimentado en el pasado", declaró la tenista ucraniana, una de las más activas en pedir medidas contra Rusia por la invasión contra su país.

