"Tenemos un 50% de posibilidades", asegura Allegri

El técnico de la Juventus, Massimiliano Allegri, consideró este lunes que su equipo tiene "un 50% de posibilidades" de pasar la eliminatoria de octavos de la Champions contra el Villarreal y ve poco probable que se decida el miércoles sobre el césped de La Cerámica.

"Tenemos cada uno un 50% de posibilidades pasar", aseguró Allegri en la rueda de prensa previa el encuentro de ida de octavos contra el 'Submarino Amarillo' en España, recordando que "llegan en un buen momento, al igual que nosotros".

"Es un equipo experto, físico, con un gran entrenador. Han ganado la Europa League", recordó el técnico italiano.

"Tendremos que hacer un partido ordenado, técnico, tener paciencia", añadió, insistiendo en que "en la Champions jugamos para ganar".

"Con talento y suerte, se puede lograr el objetivo, pero es poco probable que mañana se decida la eliminatoria", consideró Allegri.

El técnico de la Juve adelantó que los delanteros Álvaro Morata y el recién llegado Dusan Vlahovic serán la pareja ofensiva.

"Vlahovic debuta en la Liga de Campeones, no se le puede poner toda la responsabilidad encima porque hace falta un bagaje de experiencia que no tiene", dijo Allegri, después que el joven delantero serbio fuera criticado por no marcar ante el Torino el fin de semana.

"Hay que protegerlo, apoyarlo. Cuando haya jugado 60, 70 partidos, será un jugador totalmente diferente. No es sólo una cuestión técnica, sino también psicológica, una cuestión de progresión", concluyó.

alu-gr/iga