Tamberi quiere conquistar Roma en ausencia de Jacobs

En ausencia del campeón olímpico de los 100 metros Marcell Jacobs, otro medallista de oro italiano en los últimos Juegos Olímpicos, el saltador Gianmarco Tamberi, quiere aumentar la temperatura el jueves en Roma durante la quinta etapa de la Liga de Diamante.

En Italia es una imagen que nadie olvida: Jacobs y Tamberi abrazados en aquel 1 de agosto de 2021 en Tokio, unos instantes después de haber conquistado el oro olímpico cada uno de ellos.

Ese abrazo dorado encarnó el verano "mágico" del deporte italiano, que regresó de Tokio con una cosecha de 40 medallas, un récord, de las que cinco de oro en atletismo, unas semanas después de la victoria de los Azzurri de Roberto Mancini en la Eurocopa de fútbol.

Pero en esta ocasión no habrá alegrías conjuntas: Marcell Jacobs prefirió renunciar al 'Golden Gala' de Roma, la ciudad donde vive y se entrena, debido a una pequeña elongación en el muslo - de la que ya se habría recuperado - que ya le privó de la reciente etapa de la Liga de Diamante en Eugene (Estados Unidos).

El campeón olímpico de los 100 metros quiso evitar todo riesgo en vista de los Mundiales (15-24 de julio), donde tiene la intención de mostrar que su victoria en Tokio no fue fruto de la casualidad.

El público italiano podrá consolarse con la presencia, en los 200 metros, de otros tres miembros del relevo italiano que ganó el oro olímpico en 4x100 m junto a Jacobs: Filippo Tortu, Fausto Desalu y Lorenzo Patta.

Pero el protagonista será Gianmarco Tamberi, en busca de una primera victoria en la ciudad eterna.

"Lo siento por Marcell. Después de lo que hicimos en los Juegos habría sido fantástico volver a hacerlo aquí, delante de nuestro público, en la competición de atletismo más importante de Italia", indicó este miércoles el campeón olímpico de salto de altura.

"El que está más triste es él evidentemente. Pero vendrá a apoyarnos. Es mejor que se cuide y se prepare mejor para los Mundiales", añadió.

El saltador, conocido por su media barba, mantiene una inercia positiva. Después de su inicio en Doha (2,20 m) a mediados de mayo, pasó a 2,30 m de Ostrava (República Checa) el 31 de mayo, la víspera de su 30º aniversario.

Pero son los Mundiales de Eugene el objetivo primordial de la temporada para 'Gimbo', después de haberse liberado de un peso al conquistar el oro en Japón. Ese peso era la lesión en un tobillo en 2016 que le privó de los Juegos de Rio, cuando venía de realizar su mejor temporada (campeón del mundo indoor, campeón de Europa).

El hombre con el que compartió el oro en Tokio, el catarí Mutaz Essa Barshim (2,37 m), no estará en Roma.

"Me dijo que no estaba al 100%. No solucionó su problema físico. Lo lamento, pero nos veremos seguro en Eugene", afirmó el italiano, que tiene otra cita en su agenda para los próximos meses: mi boda prevista a comienzos de septiembre. ¿Las alianzas serán de oro, plata, o bronce?

