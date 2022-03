Swiatek contra Sakkari en la final de Indian Wells, Badosa destronada

La tenista griega Maria Sakkari doblegó el viernes a la española Paula Badosa, vigente campeona de Indian Wells, y se citó en la final de este prestigioso torneo contra la joven polaca Iga Swiatek, en un duelo en el que también estará en juego el número dos del ranking mundial.

En el cuadro masculino, el ruso Andrey Rublev y el estadounidense Taylor Fritz se citaron para la segunda semifinal del sábado de este torneo Masters 1000, que vivirá un primer choque generacional entre los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz.

Si el jueves Alcaraz despidió al vigente campeón masculino, Cameron Norrie, el viernes dijo adiós la ganadora femenina, Paula Badosa, que soñaba con ser la primera en revalidar el título en tres décadas.

Badosa, número siete del ranking mundial, igualó un set inicial acabó sucumbiendo por 6-2, 4-6 y 6-1 ante Sakkari, que disputará el domingo la mayor final de su carrera.

"He trabajado toda mi vida para tener esto, llegar tan lejos en estos torneos. No he ganado el título pero estoy en la final y significa mucho para mí", declaró emocionada Sakkari, que el año pasado fue semifinalista en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.

"Quiero felicitar a Maria. Se lo merece de verdad. Creo que ha jugado un muy buen partido", declaró abatida Badosa. "Yo no he jugado mi mejor tenis, pero el mérito es de ella. Tal vez fue su culpa que yo no jugara tan bien como quería, eso es todo".

Badosa sufrió una dolorosa derrota en un torneo donde se había hecho fuerte con 10 partidos ganados seguidos, contando su sonado triunfo en la edición de 2021.

Este año no había concedido un solo set y su aura de confianza iba creciendo hasta ver a su alcance un segundo trofeo consecutivo, un logro que ninguna jugadora ha conseguido desde Martina Navratilova en 1991.

A dos pasos de la gesta, la española se repuso de un flojo inicio hasta igualar el set inicial de Sakkari, pero no pudo reconducir una noche aciaga en el servicio (7 dobles faltas) y acabó sucumbiendo ante la determinación de su musculosa rival.

En la primera semifinal, la polaca Swiatek ofreció una exhibición de talento y sangre fría ante la experimentada Simona Halep.

Swiatek, de 20 años, superó a la veterana tenista rumana, de 32, por 7-6 (8/6) y 6-4 en un partido en que Halep se adelantó en ambos sets.

"La verdad es que esto supera mis expectativas, así que estoy muy contenta", dijo Swiatek, que llegó al desierto californiano dudando de si podría mantener su gran momento de forma.

La tenista polaca, ganadora este año en Doha, saltó a la segunda mayor pista del mundo con la presión de confirmar su condición de mejor sembrada en el torneo (4º puesto de WTA).

Frente a ella tenía a la aguerrida Halep, quien en 2015 ya supo lo que era ganar en el desierto californiano y posee también dos títulos de Grand Slam.

Swiatek, quien irrumpió en la élite del tenis con su triunfo en Roland Garros en 2020, se repuso de una desventaja de 4-6 en el 'tiebreak' en el primer set.

En la segunda manga, Halep volvió a ponerse por delante, con 4-2 y servicio, pero la joya polaca sacó a relucir su clase para encadenar los siguientes cuatro juegos y solventar el duelo.

La ganadora de la final del domingo entre Sakkari, de 26 años, y Swiatek, de 20, ascenderá también hasta el número 2 del ranking mundial, sustituyendo a la checa Barbora Krejcikova, baja de última hora de Indian Wells por una lesión de codo.

La número uno mundial, la australiana Ashleigh Barty, declinó competir en Indian Wells y el próximo Abierto de Miami para reponerse físicamente después de su triunfo en el Abierto de Australia.

En el torneo masculino, el ruso Andrey Rublev y el estadounidense Taylor Fritz se citaron para la segunda semifinal masculina del sábado en Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, que también deparará el duelo entre el astro español Rafael Nadal y el pujanteCarlos Alcaraz.

El viernes, Rublev batió al búlgaro Grigor Dimitrov por 7-5 y 6-2 alargando una racha de 13 victorias seguidas, con las que logró en febrero los trofeos de Marsella y de Dubai.

Por su parte Taylor Fritz (20º de la ATP), nacido a 160 km de distancia, cerca de San Diego (California), se impuso al serbio Miomir Kecmanovic (61º) por 7-6 (7/5), 3-6 y 6-1.

El estadounidense regresa así por segundo año consecutivo a las semifinales en Indian Wells, donde el año pasado cayó ante el georgiano Nicoloz Basilashvili.

- Resultados del viernes en el torneo de Indian Wells:

Hombres

Cuartos de final

Taylor Fritz (USA/N.20) derrotó a Miomir Kecmanovic (SRB) 7-6 (7/5), 3-6, 6-1

Andrey Rublev (RUS/N.7) a Grigor Dimitrov (BUL/N.33) 7-5, 6-2

Mujeres

Semifinales

Iga Swiatek (POL/N.3) derrotó a Simona Halep (RUM/N.24) 7-6 (8/6), 6-4

Maria Sakkari (GRE/N.6) a Paula Badosa (ESP/N.5) 6-2, 4-6, 6-1

