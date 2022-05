Sudamericanos en Europa (once ideal): Alisson da la Copa FA a Liverpool y Lautaro Martínez marca un 'doblete'

El arquero brasileño Alisson Becker fue la gran figura en el Liverpool, que se adjudicó la Copa FA por primera vez en 16 años tras imponerse al Chelsea en la tanda de penales.

Tras un empate 0-0 en tiempo reglamentario, el cancerbero detuvo el último lanzamiento londinense, asegurando así su segundo título en la campaña.

En Italia, Lautaro Martínez marcó por partida doble en el triunfo del Inter de Milán ante Cagliari (3-1) y se mantiene vivo en la pelea por el 'Scudetto'.

Tras la disputa de los partidos del fin de semana en las grandes ligas europeas y la final de la Copa FA en Inglaterra, el once de la jornada queda formado por los siguientes jugadores (3-4-3): Alisson Becker - José María Giménez, Tuta, Nahuel Molina - Ángel Di María, Exequiel Palacios, Rodrygo, Bruno - Lionel Messi, Lautaro Martínez y Lucas Alario.

Arquero:

Alisson Becker (Liverpool/BRA): El arquero brasileño fue pieza clave para que el cuadro 'Red' conquistara la Copa FA de Inglaterra al imponerse al Chelsea en la tanda de penales tras un empate sin goles (0-0).

Alisson tapó el séptimo y último lanzamiento del cuadro londinense para asegurar el segundo título en la temporada para su equipo.

Defensores:

José María Giménez (Atlético de Madrid/ URU): El conjunto rojiblanco empató ante el Sevilla (1-1) gracias a un tanto del defensor 'charrúa'.

"Necesitaba una alegría así, lo he pasado mal. Quiero dedicárselo a mi familia, que siempre me apoyó. Saben lo difícil que ha sido para mí cuando me ha tocado lesionarme", dijo tras el encuentro.

Tuta (Eintracht Frankfurt/BRA): El defensor brasileño marcó su cuarto tanto en la campaña en el empate ante Mainz (2-2) que puso fin a la temporada del conjunto de Frankfurt.

Nahuel Molina (Udinese/ARG): El defensor argentino firmó su séptimo tanto en la campaña de la Serie A, pero no fue suficiente para evitar la derrota ante Spezia (3-2).

Volantes y mediocampistas:

Ángel Di María (PSG/ARG): El 'Fideo' volvió a la titularidad para contribuir con un tanto a la goleada ante Montpellier (4-0) que puso fin a una racha de tres empates consecutivos para el campeón de la Ligue 1 de Francia.

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/ARG): El volante argentino convirtió un tanto en el triunfo ante Friburgo (2-1) con el que su equipo logró asegurar un boleto a la Champions League. El futbolista 'albiceleste' cerró la campaña con dos tantos y dos asistencias en la Bundesliga.

Rodrygo Goes (Real Madrid/BRA): El volante brasileño volvió a ser importante para el equipo de Carlo Ancelotti al poner el pase para que el dominicano Mariano Díaz abriera el marcador en el empate ante Cádiz (1-1) de la penúltima jornada de la Liga.

Bruno (Famalicao/BRA): El extremo brasileño hiló dos jornadas en la liga portuguesa viendo puerta al contribuir con un tanto al triunfo ante Braga (3-2).

Además, el futbolista de 25 años firmó dos asistencias para dejar su saldo en cinco tantos y cuatro pases a gol en 33 partidos disputados en el torneo luso.

Atacantes:

Lionel Messi (PSG/ARG): La 'Pulga' firmó un 'doblete' para encaminar el triunfo del cuadro parisino en su visita a Montpellier (4-0).

Messi llegó a seis goles y 13 asistencias en su primera temporada en la Ligue 1 de Francia.

Lautaro Martínez (Inter de Milán/ARG): El 'Toro' convirtió por partida doble para que el conjunto 'neroazurro' se impusiera al Cagliari (3-1), manteniéndose en la contienda por el 'Scudetto' al colocarse a tres puntos del líder, Milan, con una jornada por disputarse.

Lucas Alario (Bayer Leverkusen/ARG): El ariete argentino hiló su segunda jornada viendo puerta en el triunfo ante Friburgo (2-1), asegurando su presencia en la Champions League la próxima temporada.

