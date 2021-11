Sudamericanos en Europa: Lautaro Martínez pon fin a sequía y Vinícius Júnior brilla en España

El delantero argentino Lautaro Martínez puso fin a una racha de cinco partidos en la Serie A sin ver puerta en el triunfo del Inter de Milán ante Nápoles (3-2).

El 'Toro' llegó a 55 goles en 148 partidos con la camiseta 'neroazzurra' tras combinar con Joaquín Correa, que firmó su primer pase a gol de la temporada.

En España, el volante brasileño Vinícius Júnior convirtió un tanto en el triunfo ante Granada (4-1) con el que Real Madrid se hizo con el liderato en la Liga.

El brasileño se convirtió así en el primer futbolista nacido en el año 2000 en alcanzar los diez goles en una misma temporada.

El delantero argentino Lautaro Martínez fue la gran figura en el triunfo del Inter de Milán ante Nápoles (3-2) al convertir el tercer tanto del cuadro local.

El 'Toro' volvió a celebrar un gol luego de cinco partidos de sequía en la Serie A; un tanto que, a la postre, significó el triunfo para el vigente campeón de Italia.

Lautaro Martínez, que mantiene su condición como titular indiscutible en el esquema de Simone Inzaghi, puso el 3-1 parcial en el tanteador (61) luego de una buena combinación con su compatriota Joaquín Correa, quien volvió a la titularidad luego de dos partidos saliendo desde la banca.

El 'Tucu', que se estrenó como asistente con la camiseta del Inter, sirvió un pase con mucha precisión para que su compañero en ataque la mandara guardar con un disparo por lo bajo.

"(Joaquín) Correa me dijo que me ayudaría hoy y así ha sido", comentó Lautaro Martínez tras el encuentro.

"Hacía un mes que no marcaba, pero aunque no esté entre los goleadores (de la Serie A), trabajo mucho por el bien del Inter. Me encanta marcar, pero ganar es lo importante", señaló en declaraciones a la televisión italiana.

Lautaro Martínez, que disputó 75 minutos antes de salir de cambio, llegó a seis tantos en 12 partidos de la Serie A.

Por su parte, Joaquín Correa se mantuvo 62 minutos en la cancha antes de ser reemplazado por el goleador Edin Dzeko.

En tanto, el chileno Arturo Vidal ingresó en la segunda parte (61) para disputar la última media hora del encuentro.

Con el triunfo, Inter de Milán llegó a 28 unidades, afianzándose en la tercera posición de la tabla y recortando la distancia con respecto a la cima a tan sólo cuatro puntos.

El volante brasileño Vinícius Júnior marcó por tercer partido consecutivo en Liga en el triunfo del Real Madrid ante Granada (4-1), manteniéndose en la pelea por el campeonato de goleo.

El futbolista de 21 años firmó el 3-1 parcial cuando estaba por cumplirse la primera hora de juego (56) luego de una buena triangulación con Karim Benzema y Luka Modric para finalizar un contragolpe.

Tras un buen movimiento en el área que anuló a la defensa, Vinícius apenas tuvo que empujar el balón tras quedarse sólo frente a la puerta vacía después de que el croata sacara al arquero y le cediera el balón con un pase lateral.

El brasileño, que continúa siendo fijo para Carlo Ancelotti, llegó así a diez goles en 17 partidos disputados en lo que va de la temporada, ocho de ellos en la Liga.

'Vini' continúa en la pelea por el campeonato de goleo, aferrándose a la segunda posición en la tabla a tan sólo dos goles del líder, su compañero Karim Benzema (10).

Además, el futbolista brasileño se convirtió en el primer jugador de la Liga nacido en el Siglo XXI en llegar a los diez tantos en la misma temporada.

Por su parte, el también brasileño Casemiro registró su segunda asistencia en la campaña al servir el pase para que Ferland Mendy sentenciara con el 4-1 definitivo.

En tanto, Rodrygo Goes volvió a la acción tras recuperarse de una lesión. El volante ingresó para sustituir a Vinícius (70), completando los últimos 20 minutos del encuentro.

pnv/mcd