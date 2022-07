Suárez: "Vine al club y al país correctos para prepararme para el Mundial"

El delantero estrella Luis Suárez aseguró que está convencido de haber dado un paso en la dirección correcta al recalar en el fútbol uruguayo para unirse a las filas de Nacional, el club que lo vio nacer hace 17 años.

"Estoy convencido de que di el paso correcto para el club correcto y para el país correcto para prepararme para el Mundial", dijo el jugador este domingo en entrevista para la institución tricolor difundida por televisión.

El ariete de 35 años, quien hasta mayo jugó en el Atlético de Madrid, sorprendió al mundo del fútbol al fichar para una de las ligas más limitadas económicamente de Sudamérica, alentado por una campaña descomunal montada en redes sociales por los hinchas tricolores.

Ese fue el gran catalizador para su llegada. "En ningún momento prioricé lo económico, porque sino ya estaba en otro país", dijo Suárez, tras revelar que le llegaron varias ofertas.

"Lo que precisaba era jugar y capaz que necesitaba cariño (...) y en las ultimas semanas Nacional me ha dado demasiado cariño (...) Necesitaba cariño para llegar bien al Mundial en lo emocional y en lo futbolístico", insistió.

"Había ofertas impresionantes" a nivel de salario, pero yo pensaba "me voy a Turquía o a no sé dónde y me preparo para el Mundial, pero ¿y mi familia, qué?"

El máximo goleador histórico de la selección uruguaya aseguró que aunque tuvo días "complicados, de tristeza por no saber qué hacer", desde que él y su familia tomaron la decisión están "felices".

El Pistolero sostuvo que el apoyo de su esposa e hijos fueron fundamentales para regresar a su país natal.

"En Uruguay está su hermana, su sobrina, sus mejores amigas de la infancia (en referencia a su mujer, Sofía Balbi) y en el fútbol te puede ir bien, te puede ir mal, pero estoy convencido de que di el paso correcto para el club correcto y el país correcto para prepararme para el Mundial".

Suárez también habló del aliento que le dieron algunos de sus amigos futbolistas, como el astro argentino Lionel Messi.

"Leo me deseó todo lo mejor. Me dijo 'vas a estar con la familia, vas a estar cerca de los tuyos, vas a estar en tu país, no era algo que te planteabas (ahora) pero el destino está escrito'".

El jugador también dijo que su llegada probablemente atraerá más miradas sobre el fútbol uruguayo, y es una buena oportunidad para "dar un ejemplo" de comportamiento en las tribunas.

