Sterling asegura que quiere jugar con regularidad en el momento álgido de su carrera

El atacante inglés Raheem Sterling, que llegó al Chelsea este verano boreal, indicó este jueves que se incorporó al equipo londinense para evitar desperdiciar sus mejores años y "perder el tiempo", debido a los pocos minutos de juego que gozaba en el Manchester City.

"Sentí que mi tiempo de juego en el City se estaba volviendo cada vez más limitado por diferentes razones", señaló Sterling durante su presentación oficial en Chelsea. "No podía permitirme perder el tiempo, así que necesitaba mantener el mismo nivel y asumir un nuevo desafío", explicó el jugador.

El internacional inglés vio su tiempo de juego reducido de manera progresiva en las dos últimas temporadas a causa de la irrupción de Phil Foden y de la inversión de 100 millones de libras (118 millones de euros, 121 millones de dólares) en el fichaje de Jack Grealish.

"Desde los 17 años he sido titular habitualmente, por lo que llegar al punto álgido en mi carrera y no jugar con regularidad es algo que no podía aceptar", prosiguió el exjugador del Liverpool (2012-2015).

Sterling ganó cuatro títulos de la Premier League en las últimas cinco temporadas en el City. En total, levantó 10 trofeos importantes en las últimas siete temporadas. Y llegó a marcar 131 goles en 337 partidos.

Precisamente, el técnico Thomas Tuchel pretende explotar su capacidad goleadora, puesto que los 'Blues' parecen tener que jugar sin un delantero centro esta temporada, tras la marcha este verano del belga Romelu Lukaku al Inter de Milán y el regreso del alemán Timo Werner al RB Leipzig.

Sterling debutará el domingo con el Chelsea en Stamford Bridge contra el Tottenham, en un derbi londinense muy esperado. Ambos equipos comenzaron su temporada en la Premier League con una victoria el pasado fin de semana.

