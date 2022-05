Stan Wawrinka logra en Roma su primera victoria desde hace más de un año

El veterano jugador suizo Stan Wawrinka, de 37 años, logró el lunes su primera victoria desde hace más de un año, dominando al estadounidense Reilly Opelka (17º) 3-6, 7-5, 6-2 en la primera ronda del Masters 1000 de Roma.

El exnúmero 3 mundial, (actual 361º después de caer 115 puestos en una semana), había perdido en sus primeras apariciones de los dos únicos torneos que había disputado esta temporada, Marbella y Montecarlo.

Con una gran ovación, la pista central de Roma celebró la vuelta a la victoria del suizo contra Opelka, semifinalista de la última edición y cabeza de serie número 14, en un partido que duró dos horas y cinco minutos.

Wawrinka, triple vencedor de Grand Slam (Open de Australia 2014, Roland Garros 2015, US Open 2016), puso fin a su temporada 2021 después de caer eliminado en la primera ronda de Doha, en marzo. Durante los largos meses que estuvo de baja, el suizo se recuperó de una lesión en el pie izquierdo que arrastraba desde 2019.

Su última victoria se remontaba a febrero de 2021, durante la primera ronda del Open de Australia.

"Estoy realmente muy contento. Estuve mucho tiempo alejado del tenis, fuera del circuito. He trabajado mucho para volver y es genial ganar finalmente un partido", se felicitó el suizo en conferencia de prensa.

"Tras dos operaciones, a mi edad, podría fácilmente dejar de jugar, porque mi carrera ya ha ido más allá de lo que imaginaba siendo joven, pero aún tengo ese fuego en mí. Creo que aún puedo jugar un gran tenis y obtener grandes resultados, quizá no ahora, pero sí en unos meses", añadió.

"Físicamente me siento muy bien, pero cuando no ganas desde hace más de un año, empiezas a pensar más de la cuenta... Seguí siendo positivo y me encontré cada vez mejor a partir del segundo set".

Wawrinka se enfrentará en segunda vuelta de Roma al serbio Laslo Djere (58º), que derrotó 6-2, 6-7 (3/7), 6-2 al croata Borna Coric (262º).

En cambio, otro antiguo Top10 que también acaba de regresar después de meses de baja por lesión, el austriaco Dominic Thiem (actual nº 162), sigue sin conocer la victoria, pero dio guerra al italiano Fabio Fognini, que acabó imponiéndose por 6-4 y 7-6 (7/5) en 1h53 de juego.

En los otros resultados del día, el español Alejandro Davidovich (29º) se impuso al bielorruso Ilya Ivashka (50º) por 6-2, 4-6, 6-4; menos suerte tuvo su compatriota Albert Ramos (43º), que cayó por un doble 6-4 frente al estadounidense Tommy Paul (34º).

Otro estadounidense, Jenson Brooksby (38º), derrotó al italiano Flavio Cobolli (150º) 6-3, 6-4.

El georgiano Nikoloz Basilashvili (25º) también estará en segunda ronda después de vencer al británico Daniel Evans (33º) 7-6 (7/2), 6-2.

En el torneo femenino, la bielorrusa Victoria Azarenka, número 16 del mundo, derrotó sin demasiadas dificultades a la suiza Viktorija Golubic (56º) 6-3, 6-0.

En los otros partidos, la rumana Simona Halep (21º) se deshizo de la francesa Alizé Cornet (39ª) 6-4, 6-4 y la rusa Daria Kasátkina (23ª) hizo lo propio contra la eslovena Tamara Zidansek (24ª).

La croata Petra Martic (47ª) concedió un set en su victoria 6-2, 3-6, 6-1 contra la checa Karolína Muchová (78ª) y la china Shuai Zhang (42ª) eliminó a la local Martina Trevisan (82ª) 6-4, 6-2.

La principal sorpresa fue la eliminación de la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, N.20 del ranking y finalista en Roland Garros el año pasado, que perdió en tres sets contra la canadiense Leylah Fernandez, por 1-6, 6-2 y 6-2

-- Resultados de la jornada del torneo de tenis de Roma.

- Individual masculino - Primera ronda:

Laslo Djere (SRB) derrotó a Borna Coric (CRO) 6-2, 6-7 (3/7), 6-2

Stanislas Wawrinka (SUI) a Reilly Opelka (USA/N.14) 3-6, 7-5, 6-2

Marcos Giron (USA) a Alexander Bublik (KAZ) 3-6, 6-4, 6-3

Alejandro Davidovich (ESP) a Ilya Ivashka (BLR) 6-2, 4-6, 6-4

Nikoloz Basilashvili (GEO) a Daniel Evans (GBR) 7-6 (7/2), 6-2

Denis Shapovalov (CAN/N.13) a Lorenzo Sonego (ITA) 7-6 (7/5), 3-6, 6-3

Jenson Brooksby (USA) a Flavio Cobolli (ITA) 6-3, 6-4

Botic van de Zandschulp (NED) a Sebastian Korda (USA) 6-4, 6-1

Fabio Fognini (ITA) a Dominic Thiem (AUT) 6-4, 7-6 (7/5)

Pablo Carreño-Busta (ESP/N.15) a Federico Delbonis (ARG) 6-3, 6-2

Karen Khachanov (RUS) a Giulio Zeppieri (ITA) 6-3, 6-4

Alex De Miñaur (AUS) a Dusan Lajovic (SRB) 6-4, 6-1

Tommy Paul (USA) a Albert Ramos (ESP) 6-4, 6-4

- Individual femenino - Primera ronda:

Victoria Azarenka (BLR/N.16) a Viktorija Golubic (SUI) 6-3, 6-0

Petra Martic (CRO) a Karolína Muchová (CZE) 6-2, 3-6, 6-1

Shuai Zhang (CHN) a Martina Trevisan (ITA) 6-4, 6-2

Anhelina Kalinina (UKR) a Madison Keys (USA) 6-4, 6-4

Belinda Bencic (SUI/N.12) a Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-4, 6-2

Simona Halep (RUM) a Alize Cornet (FRA) 6-4, 6-4

Yulia Putintseva (KAZ) a Kaja Juvan (SLO) 7-5, 4-6, 7-5

Ajla Tomljanovic (AUS) a Camila Giorgi (ITA) 6-3, 4-2 y abandono

Cori Gauff (USA/N.15) a Angelique Kerber (GER) 6-1, 6-4

Leylah Fernandez (CAN) a Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.14) 1-6, 6-2, 6-2

Darya Kasatkina (RUS) a Tamara Zidansek (SLO) 6-4, 6-3

Aliaksandra Sasnovich (BLR) a Veronika Kudermetova (RUS) 3-6, 7-6 (7/4), 6-1

