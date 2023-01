Spielberg, "Top Gun", "Avatar" y filme argentino compiten en los Globos de Oro

La película de Steven Spielberg "Los Fabelman", el musical biográfico "Elvis", el filme argentino "Argentina, 1985" y las esperadas secuelas de "Top Gun" y "Avatar" competirán el martes en los Globos de Oro, que buscan reconstruir su reputación tras verse opacada por recientes escándalos.

La gala de los Globos, que marcaba tradicionalmente el inicio de la temporada de premios del cine, careció en los últimos dos años de su brillo habitual debido a la pandemia, a las revelaciones sobre la falta de diversidad y los supuestos fallos éticos de sus organizadores.

La cadena NBC, que el año pasado suprimió la transmisión de la ceremonia tras conocerse que la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) no contaba con miembros negros, emitirá la 80ª edición de los Globos de Oro tras una reforma de la organización.

Después de que personal con aspiradoras trabajara frenéticamente en secar la alfombra roja -que de hecho es gris- tras días de fuertes lluvias en Los Ángeles, las estrellas comenzaron a llegar el martes por la tarde.

Se presentó Spielberg, cuya muy personal cinta "Los Fabelman" figura como favorita para alzarse como mejor drama, así como los directores Guillermo del Toro y James Cameron y los actores Margot Robbie y Eddie Redmayne.

Expertos prevén una ceremonia "diferente" a las de la era de derroche, brillo y opulentas fiestas bañadas en champán.

Eddie Murphy será premiado por su trayectoria y el comediante Jerrod Carmichael será el anfitrión.

Pese a la controversia que rodea a los Globos, el productor de "Avatar: El camino del agua", Jon Landau, contó a la AFP que "no pensó dos veces" su asistencia.

"Pienso que la HFPA respondió a los comentarios y actuó. Y pienso que es una lección para toda la vida", dijo Landau.

"Todos tenemos que examinarnos a nosotros mismos y buscar cambiar. La HFPA ha hecho eso y los felicito por ello", agregó.

A diferencia de los premios Óscar, cumbre de la temporada de galardones el 12 de marzo, los Globos de Oro dividen sus categorías entre drama y comedia o musical.

En drama, "Los Fabelman" enfrenta dos de las más taquilleras producciones del año pasado: "Top Gun: Maverick", protagonizada por Tom Cruise, y "Avatar: El camino del agua", de James Cameron.

"Argentina, 1985", que narra el histórico juicio que condenó a los comandantes de la última dictadura argentina (1976-1983), competirá en la categoría de película de habla no inglesa. El filme, del director Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín, también representará a su país en la categoría Mejor Película Internacional de los premios Óscar.

"Tár", una ventana al feroz mundo de la música clásica, y "Elvis", la película biográfica sobre el rey del rock n'roll, podrían sorprender.

Sus protagonistas Cate Blanchett, quien interpreta a una implacable directora de orquesta, y Austin Butler, quien se mete en la piel de Presley, lideran la pelea por los premios de actuación en las categorías dramáticas.

Brendan Fraser, nominado por "La ballena" ("The Whale") y quien afirma que una vez fue manoseado con lascivia por un expresidente de la HFPA, descartó asistir a la gala.

Es poco probable también que aparezca Cruise, uno de los productores de "Top Gun: Maverick", luego de que en 2021 devolviera sus tres premios en protesta contra la HFPA.

"Los espíritus de la isla" ("The Banshees of Inisherin") lidera con ocho nominaciones este año, y es la favorita para ganar como mejor comedia.

Su protagonista Colin Farrell despunta además como mejor actor de comedia.

La película, que retrata el abrupto fin de una amistad en una isla remota de Irlanda, compite con la producción que aborda el multiverso "Todo a la vez en todas partes" ("Everything Everywhere All At Once"), que también puede otorgar premios por sus actuaciones a Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan.

En ediciones anteriores, triunfar en los Globos de Oro era un indicador importante para las películas que buscaban destacar en los Óscar, y servía además como una valiosa herramienta de promoción.

De hecho, los votantes de la Academia comenzarán a emitir sus votos para las nominaciones a los Óscar el jueves, apenas unos días después de la gala de los Globos.

Pero las recientes controversias han enturbiado las aguas.

La HFPA amplió su cuerpo de votantes con unas 100 personas para volverlo más diverso racialmente, lo que dificulta las predicciones.

Aunque algunas vallas y publicidades anuncian el regreso de la premiación luego de la ausencia del año pasado, pocos nominados han agradecido públicamente a la HFPA.

De acuerdo con Pete Hammond, columnista de la publicación especializada Deadline, en la industria hay quienes ambicionan que la ceremonia vuelva a su auge porque es un importante "engranaje para la temporada de premios" que "ha estado presente en Hollywood durante 80 años".

Pero las quejas por la falta de diversidad, supuestos casos de corrupción y falta de profesionalismo han "atenuado" el brillo de los Globos de Oro cuando se trata de influir en el resultado de los Óscar, agregó el columnista.

"Cuando cada nota [sobre los Globos de Oro] habla sobre el escándalo, creo que los hace menos creíbles ante los ojos de los votantes de los Óscar".

amz/sst/atm/db/yow/cjc/ag