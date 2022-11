Son se siente "feliz" por jugar el Mundial de Catar tras lesión facial

El atacante de Corea del Sur, Son Heung-min, afirmó sentirse feliz por haber podido jugar este jueves pese al empate de su selección ante Uruguay (0-0) en el Mundial de Catar después de una lesión facial.

"Me siento bien, no soy el único que usa una máscara, algunos jugadores también la utilizan. Me siento cómodo", declaró Son a los medios de comunicación al término del encuentro ante la Celeste.

"Estoy feliz de estar aquí, feliz con la máscara con la que he podido jugar, es muy divertido", prosiguió Son.

El delantero, de 30 años, llevó una máscara negra para protegerse de la lesión que sufrió en torno a su ojo izquierdo hace tres semanas en un partido de su equipo, el Tottenham, en su visita al Marsella en Liga de Campeones.

El seleccionador de Corea del Sur, Paulo Bento, señaló que Son, quien tuvo poca relevancia en el juego de su equipo, necesita tiempo para recuperar la forma.

"Ha estado inactivo durante un tiempo considerable, solo pudo reintegrarse en nuestro equipo en los últimos días", indicó el técnico luso.

"Es natural que le tome algún tiempo readaptarse después de la lesión", abundó Bento.

Corea del Sur disputará el lunes su próximo partido, ante Ghana, correspondiente al grupo H.

