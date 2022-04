Sin corredores humanitarios en Ucrania el miércoles por falta de seguridad, según Kiev

Ucrania no abrirá ningún corredor humanitario este miércoles, declaró una responsable del gobierno que acusó a los rusos de "violar las normas del derecho internacional", lo que vuelve la situación "peligrosa".

"Lamentablemente no abriremos corredores humanitarios hoy. En la región de Zaporiyia (sur), los ocupantes bloquearon los autobuses y en la región de Lugansk (este) violan el alto el fuego", declaró la viceprimera ministra ucraniana Iryna Vereshchuk en Telegram.

"Los ocupantes no solo no respetan las normas del derecho internacional humanitario, sino que no pueden controlar tampoco correctamente a sus hombres en el terreno. Todo esto crea un nivel tan alto de peligro en las rutas que estamos obligados a abstenernos de abrir corredores humanitarios hoy", continuó.

Ucrania acusa de manera sistemática a Rusia de no respetar el alto el fuego en los corredores humanitarios, aunque es poco común que las autoridades renuncien por completo a ellos. La última suspensión de toda evacuación se remonta al 28 de marzo.

Los responsables locales del este de Ucrania han llamado a la población a partir frente a una inminente ofensiva rusa en esa parte del país.

