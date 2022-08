Sin cambios en top-10 antes de un US Open sin Djokovic ni Zverev

El ruso Daniil Medevdev, vigente campeón en Nueva York, sigue al frente de la clasificación ATP publicada este lunes, en el momento en que dará comienzo el US Open, en el que no participarán ni el antiguo N.1 serbio Novak Djokovic (6º) ni el N.2 Alexander Zverev.

Único cambio en el Top-20, el italiano Matteo Berrettini ganó una plaza, situándose 14º en detrimento del español Pablo Carreño.

La clasificación sigue dominada por el ruso Daniil Medvedev, que abrirá el US Open ante el estadounidense Stefan Kozlov, mientras que Novak Djokovic no estará en el último Grand Slam del año por no haberse vacunado contra el covid-19.

Alexander Zverev, aún recuperándose después de la lesión de tobillo sufrida contra Rafa Nadal en semifinales de Roland Garros, estará también ausente en Nueva York. Sí estarán Nadal (N.3), Carlos Alcaraz (N.4) y el griego Stefanos Tsitsipas (N.5).

Clasificación ATP publicada este lunes:

1. Daniil Medvedev (RUS) 6.885 pts

2. Alexander Zverev (GER) 5.760

3. Rafael Nadal (ESP) 5.630

4. Carlos Alcaraz (ESP) 5.100

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.890

6. Novak Djokovic (SRB) 4.770

7. Casper Ruud (NOR) 4.695

8. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.625

9. Cameron Norrie (GBR) 3.415

10. Hubert Hurkacz (POL) 3.355

11. Andrey Rublev (RUS) 3.120

12. Taylor Fritz (USA) 3.090

13. Jannik Sinner (ITA) 3.020

14. Matteo Berrettini (ITA) 2.360 (+1)

15. Pablo Carreño (ESP) 2.340 (-1)

16. Diego Schwartzman (ARG) 2.200

17. Marin Cilic (CRO) 2.175

18. Roberto Bautista (ESP) 1.840

19. Grigor Dimitrov (BUL) 1.730

20. Alex De Miñaur (AUS) 1.665

...

27. Francisco Cerúndolo (ARG) 1.400

37. Sebastián Báez (ARG) 1.243

39. Alejandro Davidovich (ESP) 1.210

42. Albert Ramos (ESP) 1.070

54. Pedro Martínez (ESP) 850

57. Jaume Munar (ESP) 824

66. Pedro Cachín (ARG) 723

67. Thiago Monteiro (BRA) 721

71. Alejandro Tabilo (CHI) 686 (+1)

74. Hugo Dellien (BOL) 683 (-1)

78. Federico Coria (ARG) 665

79. Bernabé Zapata (ESP) 664

80. Roberto Carballés (ESP) 654

82. Cristian Garín (CHI) 640 (+1)

86. Tomás Martín Etcheverry (ARG) 612

92. Pablo Andújar (ESP) 574

94. Daniel Elahi Galán (COL) 568

100. Juan Pablo Varillas (PER) 534

