"Si hay un responsable, soy yo", afirma Luis Enrique

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, dijo que "no es el momento" para hablar de su futuro en el puesto pero defendió a sus jugadores y asumió ser el "responsable", este martes tras la eliminación de la 'Roja' del Mundial.

"Si hay un responsable, evidentemente soy yo. Felicito a mis jugadores por cómo se han comportado y, en general, por el Mundial. Nos quedamos evidentemente con una sensación triste, con una decepción, sobre todo por el apoyo que hemos sentido y porque no hemos podido volver con el resultado que deseábamos", afirmó en la conferencia de prensa posterior al duelo de octavos de final ante Marruecos (triunfo 3-0 en penales para los norteafricanos después de un empate 0-0).

"Estoy muy contento con el perfil de jugadores que tengo. No los cambiaría. Estos son los que he seleccionado y voy con ellos a muerte, sobre todo visto el comportamiento que han tenido", dijo.

"Los jugadores han seguido al 100% mis indicaciones, o al 99% porque el plan también era marcar. Pero ya está, se ha acabado, no vale de nada flagelarse. Ahora no hay prisa y podremos analizar el partido. No tengo ni un reproche para este grupo de jugadores", aseguró.

Haciendo autocrítica apuntó que su error en el partido fue quizás no dar entrada antes a Pablo Sarabia, que entró en los instantes finales de la prórroga de cara a la tanda de penales y que llegó a enviar al palo en el último instante, en una jugada que pudo evitar la tanda de penales. Luego fue el primer lanzador de España en la misma y erró su lanzamiento, estrellándolo también en el palo.

"Solo tengo algún resquemor a nivel personal porque se han quedado algunos sin jugador. Sobre todo resquemor con uno, Pablo Sarabia, que lo saqué al final para tirar un penal e hizo dos ocasiones. Me he equivocado con Pablo Sarabia. Ahora mismo, si tuviera que volver a plantear el partido, a Pablo Sarabia le hubiera dado más minutos en este partido", indicó.

"Yo elegí a los tres primeros lanzadores, vaya ojo que tuve. Consideré que eran los mejores entre los que estaban en el campo. Yo elegí a los tres primeros y lo volvería a hacer. Luego al resto ya les había dado libertad a los jugadores para decidir, pero ni hemos llegado", lamentó.

Luis Enrique fue preguntado por su futuro y afirmó que no sabía si iba a continuar en el cargo o no.

"No lo puedo decir porque no lo sé. No es momento de hablar de mi futuro. La selección tiene tiempo antes de sus próximos partidos. Estoy a gusto con la Federación, con el 'presi' (Luis Rubiales) y con (el director deportivo José Francisco) Molina. Si por mí fuera, seguiría toda mi vida, pero ese no es el caso. Tengo que pensar con tranquilidad qué es lo mejor para mí y para la selección", apuntó.

En declaraciones a la televisión pública española había dicho que "a partir de la próxima semana" y "tranquilamente" se abordaría el asunto.

Sobre el partido de este martes, lamentó la falta de efectividad de su equipo a pesar de que cree que dominó claramente.

"Si algo hemos hecho es dominar. Nos ha faltado el gol. Hemos dominado en el centro del campo, con situaciones de progresión, ante un rival encerrado al máximo y además un rival de calidad. Podríamos haber generado más ocasiones y haber sido más efectivos en los últimos metros", explicó.

"Estoy más que satisfecho con mi equipo, han representado a la perfección mi idea futbolística y solo puede felicitarle por su actitud. Felicito a Marruecos. Ha estado mejor que nosotros en los penaltis y Bono ha estado espectacular. Les deseo lo mejor en el resto del torneo", aseveró.

Luis Enrique reveló que había hablado con sus jugadores justo al término del partido.

"Les he dicho que adelante, que no pasa nada, que la vida continúa y que es una experiencia que les quedará para siempre y que en el futuro ojalá les pueda servir", señaló.

