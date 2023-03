Shiffrin iguala el récord de 86 victorias en Copa del Mundo de Stenmark

La estadounidense Mikaela Shiffrin, que ganó este viernes el gigante de Are (Suecia), alcanzó los 86 triunfos en la Copa del Mundo de esquí alpino, igualando el récord del sueco Ingemar Stenmark, establecido hace 34 años.

A algunos días de cumplir 28 años, Shiffrin dominó a la italiana Federica Brignone para extender una temporada excepcional, con 12 victorias ya en el circuito y un título de campeona del mundo de gigante, además de un quinto gran globo de cristal -clasificación general del circuito mundial- ya asegurado.

"¡Un día espectacular! Sabía que el globo de gigante ya lo había conquistado antes de lanzarme en la segunda manga, es algo por lo que me he batido. He tenido suerte con la meteorología y la luz en la primera manga. Es increíble", señaló la estadounidense.

Leyenda del esquí, Shiffrin encadena los éxitos en el circuito mundial desde hace una década. Como un símbolo, fue en Are donde se impuso por primera vez, en diciembre de 2012, cuando tenía 17 años.

Desde entonces esta especialista del eslalon se convirtió en polivalente para encadenar los trofeos en seis disciplinas diferentes (52 en eslalon, 20 en gigante, 5 en supergigante, 3 en descenso, 5 en paralelo y 1 en combinado).

A sus 27 años -cumple 28 el lunes- la esquiadora de Colorado tiene desde el sábado la oportunidad de desempatar con Stenmark, en el eslalon.

rg/lh/pm