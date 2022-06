Shericka Jackson supera a Thompson-Herah en los 200 m de la reunión de Roma

Era uno de los platos fuertes de la reunión atlética de Roma, quinta etapa de la Liga de Diamante: la jamaicana Shericka Jackson superó a su compatriota Elaine Thompson-Herah en la prueba de los 200 m, la que reunía más nivel de las disputadas este jueves en la capital italiana.

Bronce en los 100 m en los últimos Juegos de Tokio, Jackson completó el doble hectómetro con un tiempo de 21.91, más de dos décimas más rápida que Thompson-Herah, quíntuple campeona olímpica de velocidad (22.25) y la campeona de Europa de la distancia, la británica Dina Asher-Smith (22.27).

La doble campeona olímpica de los 400 m, la bahameña Shaunae Miller-Uibo, finalizó en la cuarta plaza (22.48).

Estas cuatro atletas lograron correr los 200 m rebajando la mejor marca del año, a poco más de un mes del Mundial de Eugene (15 al 24 de julio).

"Fue una buena carrera, no me puedo quejar. Tengo que trabajar aún algunos puntos", comentó Thompson-Herah, que el miércoles admitió no encontrarse "al 100% físicamente después de haber tenido problemas en un hombro.

La leyenda estadounidense de la velocidad Allyson Felix, que se encuentra de gira de despedida de la competición, fue séptima con un tiempo de 22.97.

La que logró también mejor marca del año fue la estadounidense Athing Mu en los 800 m, distancia de la que es la vigente campeona olímpica.

Athing Mu, nuevo fenómeno mundial de la doble vuelta a la pista, volvía a correr este jueves la distancia por primera vez desde finales de abril, cuando renunció en Eugene por el covid-19.

Al día siguiente de cumplir los 20 años y a poco más de un mes del Mundial de Eugene (15 al 24 de julio), dominó la prueba por completo y se impuso fácilmente (1:57.01), siendo segunda la francesa Renelle Lamote (1:58.48).

"Estoy muy contenta por este resultado. Sólo quería saber dónde estaba (de forma), estoy muy feliz del crono", destacó Mu.

En cuanto a las pruebas masculinas, el estadounidense Fref Kerley ganó los 100 m con un crono de 9.92, aprovechando la ausencia del ídolo local y vigente campeón olímpico Marcell Jacobs, lesionado.

Pese a no competir, Jacobs recibió la ovación del Estadio Olímpico, y manifestó que su lesión muscular "va bien" y espera poder competir en un par de carreras para preparar la gran cita de la temporada, el Mundial de Eugene.

El campeón olímpico del salto de altura, el también italiano Gianmarco Tamberi, que quería ganar por primera vez ante su público en Roma, tuvo que contentarse con la tercera plaza en este concurso, con un decepcionante salto de 2,24 m, por detrás del vencedor de la prueba, el estadounidense JuVaughn Harrison (2,27 m).

