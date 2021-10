Serie Mundial entre Astros y Bravos se mueve ahora a Atlanta empatada a un triunfo por bando

Tras dos emocionantes encuentros, la Serie Mundial de béisbol entre los Bravos y los Astros de Houston se mueve ahora a Atlanta con el tope empatado a un triunfo por bando y la ventana abierta para que los jugadores latinoamericanos sigan destacando.

Para el Juego 3 previsto el viernes el duelo de lanzadores será entre Ian Anderson, por los locales Bravos, y el venezolano Luis García por los Astros. En Atlanta también se llevarán a cabo los juegos cuatro (sábado) y cinco (domingo).

El martes le tocó el turno de brillar al cubano Jorge Soler al conectar de jonrón en el primer turno al bate de un toletero. Finalmente los Bravos ganaron ese partido a domicilio 6x2.

Se trató del primer cuadrangular en la primera visita al plato de una Serie Mundial.

En cuatro ocasiones anteriores, un bateador había volado la cerca en la primera visita al plato de su equipo, pero lo hicieron cerrando el inning.

Los otros que han dado jonrón siendo el primer bateador de su equipo en una Serie Mundial, pero en el cierre de la primera entrada, son Chris Taylor (2017, Dodgers vs. Astros), el venezolano Alcides Escobar (2015, Reales vs. Mets), Dustin Pedroia (2007, Medias Rojas vs. Rockies) y Don Buford (1969, Orioles vs. Mets).

El miércoles, en el triunfo de los Astros 7x2 para emparejar la Serie el turno de lucir les tocó al venezolano José Altuve, al conectar doblete y vuelacerca, y al abridor mexicano José Urquidy, quien realizó una excelente labor monticular.

Para acumular muchos jonrones en la postemporada, un bateador necesita muchas oportunidades y la capacidad de salir adelante en el escenario más grande.

Eso logró precisamente Altuve, quien despachó su bambinazo número 22 en postemporada, segundo empatado en la lista de todos los tiempos con el boricua Bernie Williams. El primero en la lista es el dominicano Manny Ramírez con 29.

Por su parte, Urquidy logró la victoria y con ello se convirtió en el primer pitcher mexicano con dos triunfos en Clásico de Otoño. Urquidy caminó cinco sólidos episodios.

El mazatleco supera con eso a Fernando Valenzuela, Aurelio López y Víctor González, quienes tienen un triunfo en Serie Mundial.

El 26 de octubre de 2019, en el Juego 4 de la Serie Mundial ante los Nacionales de Washington, Urquidy obtuvo la victoria para empatar la serie en ese momento a dos triunfos por bando. La Serie finalmente la ganó el equipo capitalino.

Los Bravos están en su primera Serie Mundial desde 1999 y no han ganado el Clásico de Otoño desde 1995.

Por su parte, los Astros tuvieron un comienzo espectacular en el partido del martes para anotar cinco carreras en las primeras tres entradas gracias en parte a las actuaciones de Altuve y Urquidy.

La serie cuenta con los galardonados con el MVP en las Series de Campeonato anteriores: el boricua Eddie Rosario (Campeonato de la Liga Nacional) y el cubano Yordan Alvarez (Campeonato de la Americana).

Por lo tanto, el escenario sigue abierto a partir de ahora para que los jugadores latinoamericanos continúen brillando y cosechando triunfos personales.

