Se aplaza el Burnley-Watford por brote de covid

El partido entre el Burnley y el Watford, que debería disputarse este miércoles con ocasión de la 17ª jornada de la Premier League, ha sido aplazado debido a un brote de covid-19 entre los integrantes de los Hornets, anunció la autoridad de la competición inglesa dos horas antes del inicio del encuentro.

"La Dirección de la Premier League lamenta que se posponga el partido en casa del Burnley contra el Watford, que iba a tener lugar esta noche (miércoles)", señaló la Premier League.

"La decisión se tomó conforme a las directivas de los asesores médicos debido a una serie de casos de covid-19 dentro del equipo del Watford. Como resultado, el club no tiene suficientes jugadores del primer equipo disponibles para jugar el encuentro", indicó el máximo regidor del fútbol británico.

Este es el tercer encuentro de liga suspendido por la mayor propagación del coronavirus tras el Brighton-Tottenham del domingo y el Brentford-Manchester United, del martes.

La Premier League anunció el lunes un récord semanal de positivos por covid desde la generalización de la detección en mayo de 2020 con 42 muestras positivas de 3.805 tests entre los jugadores y los cuerpos técnicos.

Pero la inexactitud en torno al número exacto dentro de los clubes y el criterio según el cual los partidos se aplazan empieza a crear polémica.

"Creo que sería muy útil si supiéramos realmente cuál es la situación ", afirmó este miércoles el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, cuyo equipo recibirá el jueves al Newcastle.

"Desde mi punto de vista, no entiendo en absoluto por qué no somos más abiertos sobre el tema. Mucha gente se contagia de covid en este momento, es un hecho. Si me contagio, y espero que no, lo habría dicho sin ningún problema", prosiguió el entrenador alemán.

"¿Por qué lo estamos ocultando? ¿Por qué nadie dice la cantidad de jugadores afectados? Siempre es un cierto número de jugadores y del cuerpo técnico. Vamos, dilo, para que todos entiendan por qué no podemos jugar", concluyó Klopp.

