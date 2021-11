Schwartzman cae en segunda ronda en París-Bercy, Alcaraz elimina a Sinner

El argentino Diego Schwartzman, número 15 del mundo, quedó eliminado este miércoles en la segunda ronda del Masters 1000 de París-Bercy, donde el joven español Carlos Alcaraz (35º) eliminó al italiano Jannik Sinner (9º).

Schwartzman, que este año ganó un título ATP (Buenos Aires), se vio superado por el estadounidense Marcos Giron (57º) por 7-6 (7/2) y 7-6 (7/4).

Por su parte, Alcaraz (18 años), cuartofinalista en el último Abierto de Estados Unidos y semifinalista la pasada semana en Viena, venció en dos sets, por 7-6 (7/1) y 7-5 a un 'top 10', Jannik Sinner, reciente campeón de los torneos de Sofía y Amberes.

Alcaraz sigue dando sorpresas en el circuito y en octavos de final tendrá en principio un adversario más asequible, el francés Hugo Gaston (103º), que derrotó al español Pablo Carreño (17º) por 6-7 (3/7), 6-4, 7-5.

No podrá estar en octavos el griego Stefanos Tsitsipas, número 3 mundial, que abandonó por un dolor en el brazo derecho cuando iba perdiendo 4-2 en el primer set de su partido ante el australiano Alexei Popyrin (71º).

"Hace tiempo que me duele, sentí que (el dolor) volvía y no quería que empeorara", explicó el subcampeón de Roland Garros, sin dar más detalles sobre su problema físico

"Nunca había abandonado en un partido en mi vida pero hoy estaba obligado. Tengo que tener cuidado en vista al próximo torneo, que es el más importante para mí", añadió en referencia al Masters de final de año, previsto del 14 al 21 de noviembre en Turín.

Tsitsipas, tercero en la clasificación de la ATP Race, está ya clasificado para ese torneo, que reunirá a los ocho mejores jugadores de la temporada.

"Sé cómo tratar (la lesión). Pero cuando juegas todos los días, cuando entrenas todos los días, la situación no mejora. No es fácil parar, especialmente cuando hay torneos importantes como éste. Duele mucho no poder jugar al nivel al que quería jugar, al nivel que se espera", aseguró.

"Voy a seguir tratamientos, voy a intentar que me traten los mejores especialistas, que me den los mejores consejos. Voy a hacer todo lo posible para recuperarme y volver a mi nivel al 100%", insistió.

Tsitsipas, gracias a su ranking en la ATP, estuvo exento de disputar la primera ronda. Es el jugador que cuenta con más victorias (55) en el circuito esta temporada.

Popyrin, que entró al cuadro como 'lucky loser', continúa su camino y se enfrentará en octavos de final con su compatriota australiano James Duckworth (55º).

En el resto de partidos de segunda ronda destacaron las eliminaciones del ruso Andrey Rublev y del canadiense Felix Auger-Aliassime, números 6 y 11 del mundo.

Rublev perdió 7-5 y 7-6 (7/2) ante el estadounidense Taylor Fritz (26º) y Auger-Aliassime (11º) fue superado 6-3 y 7-5 por el alemán Dominik Koepfer (58º).

Pudieron superar este miércoles la segunda ronda con triunfos en dos sets tanto el ruso Daniil Medvedev (2º del mundo) como el alemán Alexander Zverev (4º). Ese último pese a dolores en el cuello.

El Masters 1000 de la capital francesa se disputa sobre superficie dura y bajo techo, y otorga 336.030 euros al ganador del cuadro individual (390.000 dólares).

-- Torneo ATP de París-Bercy

- Individuales - Segunda ronda:

Gael Monfils (FRA/N.15) derrotó a Adrian Mannarino (FRA) 2-6, 7-6 (7/4), 6-2

Cameron Norrie (GBR/N.10) a Reilly Opelka (USA) 6-3, 6-4

Taylor Fritz (USA) a Andrey Rublev (RUS/N.5) 7-5, 7-6 (7/2)

Alexei Popyrin (AUS) a Stefanos Tsitsipas (GRE/N.3) 4-2 y abandono

James Duckworth (AUS) a Lorenzo Musetti (ITA) 6-3, 3-6, 6-3

Dominik Koepfer (GER) a Felix Auger-Aliassime (CAN/N.9) 6-3, 7-5

Hubert Hurkacz (POL/N.7) a Tommy Paul (USA) 7-5, 7-6 (7/4)

Marcos Giron (USA) a Diego Schwartzman (ARG/N.11) 7-6 (7/2), 7-6 (7/4)

Grigor Dimitrov (BUL/N.16) a Karen Khachanov (RUS) 4-6, 6-2, 6-0

Alexander Zverev (GER/N.4) a Dusan Lajovic (SRB) 6-3, 7-6 (7/5)

Carlos Alcaraz (ESP) a Jannik Sinner (ITA/N.8) 7-6 (7/1), 7-5

Hugo Gaston (FRA) a Pablo Carreño (ESP/N.12) 6-7 (3/7), 6-4, 7-5

Sebastian Korda (USA) a Marin Cilic (CRO) 6-2, 6-4

Daniil Medvedev (RUS/N.2) a Ilya Ivashka (BLR) 7-5, 6-4

