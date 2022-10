Rusia quiere "compromisos" de Ucrania sobre desmilitarización de corredor cerealero

El ejército ruso dijo el lunes que quería "compromisos" por parte de Ucrania de no utilizar el corredor destinado a las exportaciones de cereales con fines militares, después de un ataque a la flota rusa en Crimea y la suspensión del acuerdo para el transporte de grano.

"No se puede garantizar la seguridad de ningún objeto en esta zona mientras Ucrania no contraiga compromisos adicionales de no utilizar esta vía con fines militares", dijo el ministerio de Defensa ruso en Telegram.

Moscú llamó a la ONU, garante del acuerdo sobre los cereales ucranianos firmado en julio, a ayudar a "obtener garantías por parte de Ucrania de que no empleará el corredor humanitario y los puertos designados para la exportación de productos agrícolas para actos hostiles contra Rusia".

Moscu suspendió el sábado su participación en el acuerdo que permite exportar cereales desde puertos ucranianos, esencial para la seguridad alimentaria mundial, tras denunciar un ataque contra sus navíos en Crimea y atribuirlo a Ucrania y Reino Unido.

Según el ejército ruso, ese ataque se produjo desde el corredor marítimo usado para el transporte de cereales.

"A la espera de una aclaración de la situación causada por el acto terrorista cometido por Ucrania el 29 de octubre (...) el corredor de seguridad queda suspendido", indicó el lunes el ejército ruso cuyos buques escoltaban los barcos de transporte del grano.

El canciller ucraniano, Dmitro Kuleba, denunció que Moscú usaba "un falso pretexto" e instó a la comunidad internacional a "exigir que Rusia ponga fin a sus juegos del hambre y se comprometa nuevamente a respetar sus obligaciones".

Varios barcos con cereales emplearon el corredor marítimo el lunes. El Kremlin advirtió de que mantener la implementación del acuerdo sin la participación de Moscú puede ser "difícil" y "peligroso".

bur/fjb/aoc/me