Rusia libera y amnistía presos tras haber combatido en Ucrania

Un primer grupo de prisioneros rusos fue amnistiado y dejado en libertad tras haber combatido en Ucrania, anunció el jueves el responsable del grupo paramilitar Wagner, cuyos hombres combaten en el frente junto a las tropas de Moscú.

Yevgueny Prigozhin, considerado cercano al presidente Vladimir Putin y activo comunicador desde el inicio de la ofensiva en Ucrania, apareció en un video en compañía de hombres con el rostro pixelado.

"Habéis trabajado hasta el fin de vuestro contrato. Habéis trabajado honradamente, con dignidad", declaró en este video difundido por la agencia de prensa rusa Ria Novosti.

Prigozhin también pidió a la sociedad rusa "tratar con el mayor respeto" a estos hombres, que han combatido durante seis meses a cambio de su libertad.

"No bebáis demasiado, no os droguéis, no violéis a mujeres, no hagáis tonterías", les dice Prigozhin, también un antiguo reo convertido en empresario.

Las tropas de Wagner se encuentran especialmente apostadas en el frente en Bajmut, una ciudad que las fuerzas rusas intentan tomar desde el verano boreal y donde ambos bandos registran importantes bajas.

Antes del conflicto en Ucrania, los mercenarios de este grupo paramilitar se desplegaron en Siria, Libia y varios países de África.

En septiembre, un video difundido en las redes sociales mostraba a un hombre muy parecido a Prigozhin en el patio de una prisión proponiendo a los reos combatir en Ucrania.

"Si llegáis a Ucrania y decidís que esto no es para vosotros, lo consideraremos una deserción y os ejecutaremos. ¿Preguntas, muchachos?", se escuchaba en el video.

También les ordenaba que no podían rendirse y que dispondrían de granadas con ellos en caso de ser capturados. "Si morís, vuestro cuerpo será repatriado al lugar que hayáis escrito en el formulario", decía.

La sociedad de Prigozhin, Concord, ni confirmó ni desmintió que esa persona fuera el empresario.

"Si yo fuera prisionero, soñaría con unirme a este equipo amistoso para poder no solo pagar mi deuda con la patria, sino rembolsarla con intereses", dijo Concord citando a Prigozhin.

bur/dbh/zm