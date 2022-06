Rovanpera conquista el Rally de Kenia y se escapa en el Mundial

El finlandés Kalle Rovanpera (Toyota) se adjudicó este domingo su cuarta victoria en el Mundial WRC esta temporada al conquistar el Rally de Kenia, y de paso aumentó su ventaja al frente de la clasificación del Mundial.

Rovanpera, de 21 años, superó a sus tres compañeros en Toyota, el británico Elfyn Evans, el japonés Takamoto Katsuta y el francés Sébastien Ogier.

"Tengo que decir que es uno de los rallies más duros que he hecho. Pero todos los coches han llegado a la meta, yo no he tenido problemas, el equipo ha hecho un fantástico trabajo", señaló Rovanpera.

Luego de seis carreras de trece, cuenta con 145 puntos en la clasificación del Mundial WRC, delante del belga Thierry Neuville (Hyundai), 5º el domingo, con 80 puntos, y el estonio Ott Tänak (Hyundai), cuyo contador se queda en 62 puntos después de su abandono en Kenia.

Toyota también toma la delantera y amplía su ventaja, sumando 246 puntos contra los 184 de Hyundai y los 144 de M-Sport Ford.

- Clasificación final del Rally Safari de Kenia:

1. Kalle Rovanpera - Jonne Halttunen (FIN/Toyota) 3h40:24.9

2. Elfyn Evans - Scott Martin (GBR/Toyota) +52.8

3. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston (JPN-IRL/Toyota) +1:42.7

4. Sébastien Ogier - Benjamin Veillas (FRA/Toyota) +2:10.3

5. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) +10:40.9

6. Craig Breen - Paul Nagle (IRL/M-Sport Ford) +23:27.9

7. Jourdan Serderidis - Frédéric Miclotte (GRE-BEL/Ford) +30:16.5

8. Sébastien Loeb - Isabelle Galmiche (FRA/M-Sport Ford) +32:12.6

9. Kajetan Kajetanowicz - Maciej Szczepaniak (POL/Skoda) +35:37.6 1er WRC2

10.Oliver Solberg - Elliot Edmondson (SWE-GBR/Hyundai) +37:36.6

...

Vencedores de tramos especiales: Ogier (ES1, ES5, ES6, ES13); Rovanperä (ES3, ES4, ES7, ES12, ES15), Neuville (ES9, ES10, ES19), Evans (ES8, ES11), Loeb (ES2, ES17, ES18), Tänak (ES16)

(ES14 anulada)

Principales abandonos: Ott Tänak (Hyundai)

. Clasificación del Mundial:

Pilotos:

1. Kalle Rovanpera (FIN/Toyota) 145 puntos

2. Thierry Neuville (BEL/Hyundai) 80

3. Ott Tänak (EST/Hyundai) 62

. Takamoto Katsuta (JPN/Toyota) 62

5. Craig Breen (IRL/Ford) 60

6. Elfyn Evans (GBR/Toyota) 57

7. Sébastien Loeb (FRA/Ford) 35*

8. Sébastien Ogier (FRA/Toyota) 34*

9. Dani Sordo (ESP/Hyundai) 34

10. Gus Greensmith (GBR/Ford) 28

* Loeb y Ogier no participan en todas las pruebas de la temporada 2022.

Constructores:

1. Toyota 246 puntos

2. Hyundai 184

3. M-Sport/Ford 144

Victorias en 2022:

Montecarlo: Loeb

Suecia: Rovanperä

Crocia: Rovanperä

Portugal: Rovanperä

Cerdeña/Italia: Tänak

Kenia: Rovanperä

Próxima prueba: Rally de Estonia, del 14 al 17 de julio

