Rossi saldrá 10º en su último Gran Premio y Martín se hace con la pole en Valencia

La leyenda italiana Valentino Rossi, de 42 años, partirá de la 10ª posición de la parrilla de salida en último Gran Premio, el domingo en Valencia, donde el joven español Jorge Martín firmó la pole position.

El francés Fabio Quartararo (Yamaha), que ya tiene seguro ser campeón del mundo por primera vez, sólo pudo hacer el 8ª mejor tiempo de las clasificaciones.

El también ya subcampeón del mundo, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), firmó el 2º mejor crono antes de la 18ª y última manga de la temporada.

Además de Martín y Bagnaia, La primera línea será completamente roja con, en tercera posición, la otra Ducati del australiano Jack Miller (4º de la clasificación general).

Pero, en las tribunas el color dominante será el amarillo. El de nueve veces campeón del mundo Rossi.

Los aficionados han venido a miles (se espera entre 70.000 y 75.000 espectadores el domingo) para despedir al italiano, que se retirará tras la carrera, escribiendo la última línea de uno de los capítulos más importantes de MotoGP.

Rossi, como si de un relevo se tratara, fue ayudado en sus últimas clasificaciones por su discípulo Bagnaia, de 24 años y piloto de su academia VR46, aprovechando el rebufo de la potente Ducati del ya subcampeón del mundo de 2021.

"Pecco me ha ayudado. Estoy muy contento por ello", dijo, precisando que no había "ningún plan" premeditado para su última sesión de clasificación: "Sólo salí detrás de él, me vio y siguió empujando. Muchas gracias a Pecco que me ayudó a mejorar mi tiempo".

El domingo, 'The Doctor' competirá en su 432º Gran Premio contando todas las categorías, desde su debut en 1996.

"Más allá de todo el lado emocional, para mí es importante hacer un buen fin de semana, un buen resultado y salir entre los diez primeros ya es un buen comienzo", explicó.

Tanto en el paddock como en las tribunas, los homenajes se multiplican. Las banderas amarillas VR46, por sus iniciales y su número de carrera, y las pancartas con el lema 'Grazie Vale', son omnipresentes.

Tras las clasificaciones, el piloto firmó en un muro cerca de la línea de salida un grafiti con su retrato sonriente.

A unos metros, en el 'paddock', las nueve motos con las que ha ganado sus títulos, siete en la categoría reina, lucen juntas.

Cada una de sus apariciones en las pantallas gigantes provocan los aplausos y los gritos de ánimo y alegría de sus fans. Estos últimos probablemente estén alimentando en secreto el sueño de ver el domingo a su héroe subir al podio por 200ª y última vez en Gran Premio de la categoría reina.

Pero, si Rossi consigue quedar entre los diez primeros ya será un buen resultado para el actual 20º del Mundial, cuyo último título se remonta a 2009 y su última victoria en un Gran Premio a 2017.

Delante estará el 'rookie' Martín, que firmó su cuarta pole de esta temporada, la de su debut en la categoría reina del motociclismo.

El español, de 23 años, ya ganó el Gran Premio de Estiria (Austria) en verano y seguramente hubiera estado más arriba de la 14ª plaza que ocupa actualmente en el campeonato si no hubiera faltado a cuatro GP por una lesión.

"Lo he dado todo, ha sido una vuelta perfecta. Me da mucha motivación para mañana. Creo que el ritmo está para luchar por el podio", aseguró Martín a DAZN tras lograr su pole.

En segunda línea estará el campeón del mundo de 2020 Joan Mir (Suzuki), que tiene asegurado subir al tercer cajón del podio esta temporada.

El francés Johann Zarco (Ducati-Pramac), actualmente 5º del mundial y el español Álex Rins (Suzuki) saldrán de la 5ª y 6ª plaza, respectivamente.

En cuanto al ya campeón del mundo Quartararo, saldrá de la tercera línea, en octava posición, un resultado de nuevo decepcionante aunque sea anecdótico. Lo importante ya está asegurado: él es el campeón del mundo de 2021 y poco importa su resultado del domingo.

En Moto2, el italiano Simone Corsi (MV Augusta) saldrá desde la pole, por delante de su compatriota Celestino Vietti (Kalex) y del español Augusto Fernández (Kalex).

En la categoría pequeña de Moto3, el joven español, Pedro Acosta (KTM), que ya tiene asegurado el campeonato mundial, saldrá desde la primera posición de la parrilla de salida.

