Roglic espera volver a ganar la Vuelta a España

El esloveno Primoz Roglic, triple ganador de la Vuelta a España que estrenará su temporada 2022 en la Boucles Drôme-Ardèche, sábado y domingo, en la que partirá como uno de los cabezas de cartel, junto al francés Julian Alaphilippe, espera ganar una vez más la carrera española, explicó a la AFP en una entrevista.

Campeón olímpico de contrarreloj en Tokio, el ciclista habló por videoconferencia desde Tenerife (España), donde se encuentra entrenando con su equipo Jumbo.

Pregunta: ¿Qué le inspira esta primera carrera de la temporada?

Respuesta: "Va a ser difícil, nunca la he hecho, pero no está lejos de Mónaco, por lo que es práctico, y no puedo esperar para hacer algo nuevo, así que espero que nos divirtamos mucho. Me siento bien, pero cuando entrenas solo en el esprint, siempre eres el mejor. Con las carreras, veremos donde estamos. Hemos hecho muchos kilómetros aquí en Tenerife, estamos listos para comenzar la temporada y ver cómo estamos en comparación con otros compañeros. No espero nada especial. Si tengo piernas, tal vez se me ocurra algo, pero si no, todavía tengo un poco de tiempo para hacer pequeñas correcciones".

P: ¿Ha cambiado algo en vuestra preparación?

R: "Siempre intentamos cambiar las cosas, de seguir progresando, porque si no mejoramos, retrocedemos, inmediatamente. No siempre funciona, pero siempre tratamos de avanzar, en ciertos aspectos de nuestro entrenamiento, nuestra nutrición, nuestro equipo. Cuantos más ciclistas fuertes tengamos, más fuerte será nuestro equipo. También es muy importante seguir divirtiéndonos".

P: ¿Qué piensa sobre el grave accidente de Egan Bernal en un entrenamiento en Colombia sobre una bicicleta contrarreloj?

R: "Pasamos mucho tiempo en carreteras abiertas al público y hay que tener mucho, mucho cuidado. Todos hemos tenido situaciones malas, accidentes, en nuestras vidas, y a veces se necesita un poco de suerte. En mi caso, en Mónaco no es muy llano, así que no puedo ir a entrenar en una bicicleta de contrarreloj. Aquí en Tenerife hay tráfico, pero es más fácil, más seguro, así que a veces uso una. El problema no es la bicicleta, especialmente si lo usas bien, pero es que hay más gente en las carreteras, más coches, entonces cada vez es más peligroso".

P: Fue una promesa de salto de esquí esloveno antes de convertirte en ciclista, ¿ha visto los Juegos Olímpicos de Pekín por la televisión?

R: "No tuve mucho tiempo para ver los Juegos, pero una mañana vi la competición de salto por equipos (gran trampolín) y Eslovenia terminó en segundo lugar, fue un gran resultado. También me hizo feliz que Johan Clarey ganara la medalla de plata en el descenso. Estábamos pedaleando juntos el año pasado, así que lo conozco. Fue genial verlo".

P: Mirando hacia atrás, ¿cómo se siente con la medalla de oro en la contrarreloj de Tokio el verano pasado?

R: "Fui obligado a retirarme del Tour de Francia y luché para superar eso, mental y físicamente, así que estoy orgulloso de haber logrado hacer eso y luego haber ganado esa medalla de oro. Fue una locura, increíble. Una medalla así, sea cual sea el deporte, representa muchos sacrificios. Me dio un empujón para toda la vida, nadie me lo podrá quitar nunca, estaré orgulloso de ella para el resto de mi vida".

P: A los 32 años, ¿s siente capaz de ganar una cuarta Vuelta a España?

R: "Sabes, ¡haré el Tour de Francia para prepararme para la Vuelta (sonríe)! Me gusta mucho esta carrera y, si todo va bien, espero que continúe. Estoy viejo por fuera, pero joven por dentro. Soy un poco como el buen vino. Y cuando veo a (Alejandro) Valverde (41) ganar de nuevo, creo que todavía hay esperanza para tipos como nosotros...".

dlo/rsc/mcd