Roglic acusa a Wright de hacerle caer en el accidente que le obligó a retirarse

El esloveno Primoz Roglic, que tuvo que abandonar el martes la Vuelta a España después de una dura caída en el esprint de la 16ª etapa, acusó el viernes a otro corredor, el británico Fred Wright, de haberle hecho caer de manera "inaceptable".

"Las circunstancias de esta caída son inaceptables. No fue provocada por el mal estado de la ruta o un error de seguridad sino por el comportamiento de un corredor. No tengo ojos en la espalda, si no habría dejado sitio. Wright vino por detrás y me arrancó el manillar de las manos sin que pudiera reaccionar", denunció el esloveno en la página web de su equipo Jumbo-Visma.

Roglic, que buscaba una cuarta victoria consecutiva en la Vuelta, cayó de manera violenta el martes a menos de 100 metros de la meta de la 16ª etapa, mientras intentaba recortar tiempo al líder, el belga Remco Evenepoel (Quick Step). Sangrando, con la piel levantada en varios sitios, se mantuvo un largo momento sentado, demacrado. Incluso a pesar de no sufrir ninguna fractura, no participó en la salida de la siguiente etapa, el día siguiente.

Las imágenes no muestran de forma clara qué es lo que ocurrió durante el esprint. Cuarto de etapa, el inglés Fred Wright (Bahrain), que estaba codo con codo con Roglic en el momento de la caída, aseguró después de la carrera que no entendió qué había pasado y que no había en ningún caso "nada deliberado" de su parte.

"No estuvo bien", estimó Roglic el viernes. "Esas cosas no deberían pasar. La gente pasa a otra cosa como si no hubiera pasado nada pero yo no. No quiero que continúe así en nuestro deporte y quiero que esté claro", añadió el campeón olímpico en contrarreloj, que se siente "ligeramente mejor" pero que todavía no sabe si podrá volver a participar en alguna carrera esta temporada.

"Puedo andar un poco, eso me vale por ahora", dijo.

