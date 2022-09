Roger Federer anuncia su retirada del tenis

Veinte títulos de Grand Slam y una huella indeleble en la historia del tenis: a sus 41 años, la leyenda suiza Roger Federer anunció este jueves su retirada al término de la Laver Cup, una competición que se disputará en Londres del 23 al 25 de septiembre.

Menos de un mes después de Serena Williams, otro monumento del juego anuncia que deja el tenis, en el mismo momento en que avanza una nueva generación encarnada por el español Carlos Alcaraz, reciente ganador del US Open y número uno mundial con solo 19 años.

"La Laver Cup, la semana próxima en Londres, será mi último evento ATP", publicó en las redes sociales el suizo de 41 años, que ganó 20 títulos de Grand Slam durante su larga carrera.

"Seguiré jugando al tenis en el futuro, seguro, pero no será más en torneos del Grand Slam o en el circuito", completó Federer, vencedor de 103 trofeos en su carrera, pero que solo disputó seis partidos en 2020 y trece en 2021.

El suizo no ha jugado al tenis desde su eliminación en cuartos de final de Wimbledon, en 2021, debido a sus problemas en una rodilla, y dejaba filtrar desde hace varios meses sus dudas sobre sus posibilidades de volver a las pistas.

Además de la Laver Cup, que será por tanto su última aparición en el circuito, el exnúmero uno mundial estaba anunciado en su ciudad natal, Basilea, del 24 al 20 de octubre próximo, y esperaba a mediados de junio seguir hasta 2023, según el diario suizo Tagesanzeiger.

Aunque ha "trabajado duro" para reconstruirse físicamente, su cuerpo le envió "un mensaje claro", explica. "Tengo 41 años. He jugado más de 1500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado con más generosidad de la que habría soñado nunca, y debo saber cuándo es hora de parar", añade.

"Es una decisión agridulce, ya que voy a extrañar todo lo que el circuito me ha aportado. Pero al mismo tiempo, hay muchas cosas para celebrar", señaló el exnúmero uno mundial, que tenía el récord de títulos de Grand Slam, antes de ser superado por Rafael Nadal (22) y después por Novak Djokovic (21).

Precisamente, Nadal quiso sumarse a la ola de homenajes a su "amigo y rival".

"Hubiese deseado que este día nunca llegase. Es un día triste para mí personalmente y para el deporte en todo el mundo. Fue un placer, pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de las pistas", escribió Nadal en sus redes sociales.

"Aún tenemos que compartir muchos momentos juntos en el futuro, aún quedan muchas cosas por hacer juntos, lo sabemos. Por ahora, te deseo toda la felicidad con tu mujer, Mirka, tus hijos, tu familia y disfruta de lo que venga. Nos vemos en Londres, en la Laver Cup", añadió.

Serena Williams, ganadora de 23 Grand Slam que colgó este mes la raqueta, le dio la bienvenida al "club del retiro". "Siempre te he respetado y admirado (...) Inspiraste a incontables millones y millones de personas -incluida yo- y nunca lo olvidaremos", dijo.

Roger Federer, que cuenta en su palmarés con ocho títulos en Wimbledon, se describió como "una de las personas más afortunadas del mundo" en su mensaje en las redes sociales.

"Se me concedió un don para jugar al tenis y lo he elevado a un nivel que no habría podido nunca imaginar y durante mucho más tiempo de lo que yo pensaba que era posible", explicó.

Y el torneo de Wimbledon, agradecido, le rindió homenaje a través de Twitter al conocer su anuncio de retirarse: "Fue una suerte estar entre los testigos de tu viaje y de ver cómo te convertías en un campeón en toda la expresión de la palabra. Todo lo que podemos decir es gracias, por los recuerdos y por tanta felicidad que nos has dado".

Más solemne fue Roland Garros, que se limitó a publicar el mensaje "Leyenda del tenis", junto a una foto de Federer en la tierra batida parisina, mientras que otro Grand Slam, el US Open, escribió "Gracias Roger" junto a un gran corazón.

"Roger fue uno de mis ídolos y una fuente de inspiración. Gracias por todo lo que has hecho por nuestro deporte. Aún quiero jugar contra ti. Te deseo mucha suerte en tu futuro", tuiteó por su parte el nuevo número 1 del tenis mundial Carlos Alcaraz, como cabeza visible también de muchos tenistas que se han despedido de la leyenda suiza a través de las redes sociales.

