Rodolfo Hernández cancela actividades públicas en Colombia ante "riesgo" por su vida

El aspirante presidencial colombiano Rodolfo Hernández anuló sus actividades públicas a 10 días del balotaje con el izquierdista Gustavo Petro, ante el "riesgo" que corre su vida, anunció este jueves en Twitter.

"Por mi seguridad, y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones", tuiteó el candidato millonario tras una rueda de prensa en Miami, en el sureste de Estados Unidos.

"En este momento tengo la certeza de que mi vida está en riesgo", escribió en otro mensaje el empresario, que acudió a Florida para reunirse con miembros de la comunidad colombiana local.

Durante la rueda de prensa, Hernández, de 77 años, denunció que se desarrolla una campaña en su contra.

"Están planificando destruirnos a través de falsos testimonios y con testigos falsos", sostuvo, sin dar nombres, para luego agregar: "Ya recibí las precauciones de que estarían intentando matarme".

"Esa matada no es a plomo, será a cuchillo. (...) Porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme o vamos a un salón y hay que entrar. Y ahí me ponen a cuatro o cinco que me protegen, pero cuando son 500 empujando, están diciendo que me van a apuñalar", añadió.

El exalcalde de Bucaramanga, que convenció a los electores con su credo anticorrupción y sus informes diarios de gestión a través de transmisiones en redes sociales, viajó a Florida para ganarse los votos de la importante comunidad local.

En el sur del estado hay 100.000 ciudadanos colombianos aptos para votar, de los que la mitad acudieron a las urnas en la primera vuelta.

gma/mr