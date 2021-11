River saborea el título del torneo argentino en el clásico contra Racing

River Plate, el cómodo líder del Torneo-2021 de la primera división del fútbol argentino, empieza a saborear la conquista del campeonato, que podría darse en el duelo que jugará contra Racing por la vigésimo segunda fecha que se disputará entre el martes y el jueves.

Luego de 21 jornadas y con cuatro fechas por delante, la única incógnita que le queda a River es saber cuándo se consagrará campeón, con un holgado margen que tiene el equipo de la banda roja al frente del torneo con 49 puntos, con nueve de distancia sobre Talleres (40), su escolta, cuando quedan 12 unidades en disputa.

Así, el equipo conducido por Marcelo Gallardo tendrá una primera chance en esta fecha ya que le alcanzaría con obtener un mejor resultado que Talleres.

En caso de que River derrote a Racing y el equipo cordobés empate o pierda con Gimnasia, el millonario saldrá campeón. Lo mismo ocurrirá si el equipo de Gallardo empata su partido, y su escolta cae ante el 'Lobo'.

River tendrá la ventaja de conocer el resultado de antemano, ya que Talleres juega el martes y el puntero del certamen lo hará el jueves en el estadio Monumental, con todo listo para una fiesta.

El equipo de la banda roja ha conseguido acercarse a su primer título de liga en siete años con una campaña que arrancó entre dudas y derrotas pero fue corrigiendo el rumbo para edificar un formidable invicto de 16 fechas con 13 victorias, y se tornó prácticamente inalcanzable.

Incluso, Gallardo ha conseguido que su equipo se sobreponga a una mala racha de lesiones que tuvo una nueva víctima en la fecha pasada, cuando el volante Enzo Pérez, una de las grandes figuras del equipo, sufrió una luxación de codo que lo dejará varias semanas fuera.

"Hemos aprendido a convivir con una coraza respecto de las lesiones que hemos tenido. Pero cuando los demás no ganan, nosotros seguimos ganando y cada vez estamos más cerca. Sufrimos un montón de lesiones. No me gusta porque nos vamos desintegrando como plantel, pero no en el funcionamiento", afirmó el DT.

El jueves, River recibirá a un Racing necesitado y en problemas, que viene de perder 2-1 como local frente a Colón, complicando sus chances de ingresar en las copas internacionales. Además fue también la tercera derrota en los últimos cuatro partidos para el equipo que conduce Fernando Gago.

El otro clásico de la jornada lo animarán Independiente y Boca Juniors, en Avellaneda, en un duelo entre dos grandes que buscan ingresar en la Copa Libertadores del año próximo, para lo cual los 'xeneizes' llegan más aliviados que el 'Rojo' que viene de perder en su visita al modesto Central Córdoba (1-0).

La fecha 22 empezará el martes con los encuentros Huracán-Patronato, Gimnasia y Esgrima-Talleres, Aldosivi-San Lorenzo, Vélez Sarsfield-Argentinos y Godoy Cruz-Estudiantes.

El miércoles se medirán Newell's-Central Córdoba, Sarmiento-Banfield, Atlético Tucumán-Defensa y Justicia, e Independiente-Boca, y el jueves será el cierre con Arsenal-Unión, Lanús-Platense, Colón-Rosario Central y River-Racing.

Así están las posiciones del Torneo de primera división de Argentina:

- Pts J G E P GF GC

1. River Plate 49 21 15 4 2 44 13

2. Talleres 40 21 12 4 5 31 20

3. Defensa y Justicia 37 21 10 7 4 33 20

4. Boca Juniors 36 21 10 6 5 26 16

5. Vélez Sarsfield 35 21 9 8 4 30 17

6. Lanús 35 21 10 5 6 37 33

8. Colón 35 21 10 5 6 21 23

7. Estudiantes 32 21 8 8 5 33 23

9. Independiente 31 21 8 7 6 22 18

10. Gimnasia y Esgrima 31 21 8 7 6 18 19

11. Huracán 29 21 7 8 6 20 20

12. Godoy Cruz 27 21 7 6 8 28 26

13. Rosario Central 27 21 8 3 10 30 32

14. Racing Club 26 21 6 8 7 19 16

15. Argentinos Juniors 26 21 6 8 7 19 20

16. Unión de Santa Fe 25 21 7 4 10 25 30

17. Aldosivi 24 21 7 3 11 21 33

18. Platense 23 21 5 8 8 24 27

19. Sarmiento 23 21 6 5 10 22 28

20. Patronato 23 21 5 8 8 23 31

21. Newell's Old Boys 23 21 6 5 10 21 29

22. Banfield 21 21 4 9 8 16 24

23. Atlético Tucumán 21 21 5 6 10 21 35

24. Central Córdoba 20 21 4 8 9 22 27

25. San Lorenzo 20 21 5 5 11 18 28

26. Arsenal 19 21 4 7 10 11 27

str/ls/cl