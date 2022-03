Revés para Nadal camino de Roland Garros: baja de 4 a 6 semanas

El tenista español Rafael Nadal anunció este martes que sufrió una fisura en una costilla que le hará estar de baja "entre 4 y 6 semanas", un serio contratiempo de cara a su preparación para Roland Garros.

"Quería anunciaros que he vuelto a España y fui enseguida a visitar a mi equipo médico para hacerme las pruebas tras la final de Indian Wells, que jugué con molestias", escribió Nadal en el inicio de una serie de mensajes en Twitter en los que explicó la situación.

"Al final resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre 4 y 6 semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados", apuntó.

Roland Garros, que Nadal (35 años) ha conquistado en 13 ocasiones, se disputa del 22 de mayo al 5 de junio y el jugador mallorquín ve seriamente perturbados sus planes para la temporada europea sobre tierra batida, empezando por el Masters 1000 de Montecarlo (10-17 de abril), para el que será en principio baja y donde en el pasado se coronó en once ocasiones.

También parece difícil verle este año en otra de sus citas tradicionales, el torneo Conde de Godó de Barcelona (18-24 de abril), que ha ganado doce veces.

El resto de los torneos previos a Roland Garros, con Madrid y Roma como platos fuertes, dependerán para él de la evolución de su lesión.

"Siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación", señaló Nadal en Twitter.

Nadal, número 3 mundial desde la clasificación ATP publicada el lunes, perdió el domingo la final del Masters 1000 de Indian Wells, por 6-3 y 7-6 (7/5) ante el estadounidense Taylor Fritz.

Dejó pasar así la ocasión de conquistar un cuarto título en 2022, tras llevarse el torneo de Melbourne, el Abierto de Australia y el torneo de Acapulco.

El pasado 12 de marzo, antes de empezar a competir en Indian Wells, Nadal había anunciado que no participaría esta semana en el Abierto de Miami para enfocar mejor la temporada de tierra batida.

Tras la final ante Fritz en Indian Wells, Nadal admitió que tenía problemas físicos, que comenzó a susfrir en la recta final de su batalla de tres horas en semifinales ante su compatriota Carlos Alcaraz.

"Lo único que puedo decir es que me cuesta respirar. Cuando intento respirar, es doloroso y es muy incómodo", explicó Nadal a la prensa tras la final del domingo.

"Cuando respiro, cuando me muevo, es como una aguja todo el tiempo aquí dentro", dijo señalándose el pecho. "Me mareo un poco porque es doloroso. No sé si es algo en la costilla, no lo sé todavía", afirmó entonces.

Esta nueva lesión se suma a la lista de problemas físicos que ha tenido Nadal en los últimos años.

El año pasado estuvo fuera del circuito en la segunda mitad de la temporada por sus problemas recurrentes en el pie izquierdo. Nadal se contagió además a finales de diciembre de covid-19 durante un torneo de exhibición en Abu Dabi.

Con su gran inicio de temporada 2022, Nadal consiguió agrandar su leyenda al conquistar el título en el Abierto de Australia, superando al ruso Daniil Medvedev en la final.

Logró ese día su 21º título del Grand Slam, lo que le deja como en el hombre con más 'grandes' en su palmarés, dejando atrás la igualdad a 20 que mantenía con Roger Federer y Novak Djokovic.

En Roland Garros, en su torneo favorito, Nadal aspirará este año a un 14º título y a elevar su récord a 22 coronas en el Grand Slam. Pero antes de ello, al mallorquín le espera un mes o mes y medio de trabajo para conseguir una buena recuperación de esta nueva lesión.

gj-vab-dr