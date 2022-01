Revés para Muguruza, eliminada en segunda ronda en Australia

La hispanovenezolana Garbiñe Muguruza, número tres del mundo, cayó eliminada este jueves de forma sorprendente en la segunda ronda del Abierto de Australia ante la veterana francesa Alizé Cornet por 6-3, 6-3.

Muguruza, que terminó la temporada anterior con una meritoria victoria en las WTA Finals, sufrió con su servicio y en menos de hora y media cedió ante la inspirada tenista francesa, numero 61 del mundo.

Aunque nunca ha pasado de una cuarta ronda en un Grand Slam, Cornet es una jugadora experimentada con 60 apariciones consecutivas en los cuatro grandes torneos, un récord para una tenista en activo en el circuito femenino y la tercera mejor marca de la historia.

"He jugado un gran partido hoy, mi mentalidad era perfecta, no estaba muy cansada, estaba simplemente muy concentrada en lo que tenía que hacer", dijo Cornet, que cumple 32 años el sábado.

Desde el comienzo del partido se notó que Muguruza no estaba a su mejor nivel. La hispanovenezolana cedió su primer servicio, dando una ventaja de 2-0 a Cornet con hasta seis errores forzados en esos primeros intercambios.

La francesa dispuso de hasta tres pelotas de ruptura para colocarse 4-0, aunque Muguruza consiguió salvarlos. Aun así, siguió sufriendo con su servicio y tuvo que arreglar otra situación delicada para no verse 5-1 abajo.

De todos modos, Cornet terminó llevándose en 47 minutos el primer set, en el que la española ganó solamente un 57% de puntos con su primer saque y todavía menos con el segundo.

El segundo set empezó más parejo hasta que Cornet consiguió tomar ventaja al romper el servicio de Muguruza en el quinto juego y acelerar hacia la victoria. Señal del desconcierto de la española, que acumuló 33 errores no forzados, terminó el partido en un juego al servicio en el que no anotó ningún punto.

"He sentido que estaba en una burbuja. Siempre tienes que jugar un super buen partido para ganar a Garbiñe, es tan luchadora. Incluso al final, estaba un set y una ruptura por encima, pero sabía que no dejaría escapar un solo punto", afirmó.

"Soy un poco dinosaurio en el circuito, he estado durante 16 años con lo que he jugado muchos partidos y me he encontrado con muchas situaciones que tuve que superar (...) Creo que la experiencia me ha ayudado hoy", insistió en declaraciones en la pista.

Aunque peor clasificada en el ránking, la francesa siempre se mostró una rival complicada para Muguruza. En los cuatro enfrentamientos anteriores se habían repartido las victorias.

mp/dh/dbh/gfe