Reus podría regresar de su lesión este domingo en partido contra Unión Berlín

Marco Reus, capitán del Borussia Dortmund, podría regresar de lesión en el partido del domingo contra el Unión de Berlín, actual líder de la Bundesliga, según confirmó el entrenador del conjunto negroamarillo Edin Terzic el viernes.

En la rueda de prensa previa al partido, Terzic dijo que Reus, que ha estado de baja después de lesionarse el tobillo a mediados de septiembre contra el Schalke, estaba listo para volver, pero que podría empezar el partido desde el banquillo.

"Marco estaba en una forma increíble. No solo creó muchas ocasiones sino que también las convirtió", analizó Terzic sobre el rendimiento del jugador previo a su lesión. "Si está o no listo para arrancar en el once inicial, ya lo veremos".

"Marco Reus es un factor importante para nosotros. Hemos echado de menos a nuestro capitán. Estamos contentos de tenerlo de vuelta", continuó el entrenador.

"Siempre es difícil jugar fuera en casa del Unión, es algo que hemos experimentado en los últimos años", declaró Terzic sobre el partido del domingo.

El Borussia Dortmund, cuarto clasificado a cuatro puntos del Unión Berlín, ha perdido dos de los tres partidos como visitante en casa del conjunto berlinés desde su ascenso a la élite del fútbol alemán antes de la temporada 2019-2020.

